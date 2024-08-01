Фермер рассказал об эксклюзивном мясе, которое "впадает в спячку" на 15 лет (видео)

Александр Польмар доверяет свой продукт лишь нескольким проверенным ресторанам по всему миру. Он даже наносит им предварительный визит, чтобы убедиться, что они понимают все тонкости мяса, "находящегося в спячке".

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Polmard, небольшая ферма в Сен-Мийеле (Франция), производит самое эксклюзивное в мире мясо, используя процесс, называемый гибернацией. Он позволяет хранить и вялить мясо до 15 лет без потери качества. Об этом пишет Oddity Central.

Александр Польмар — фермер, животновод и мясник в шестом поколении семьи, которая занимается производством говяжьих отрубов с 1846 года. Однако бизнес пошел в верх в 1990-х годах, после того как дед и отец Александра изобрели новый революционный способ обработки мяса, который они назвали "гибернацией". Холодный воздух со скоростью до 120 километров в час обдувает мясо при температуре -43 градуса по Цельсию в самой современной лаборатории фермы в Сен-Мийеле, что позволяет выдерживать мясо более десяти лет без потери качества. Более того, чем дольше оно выдерживается, тем выше его качество и цена. Один килограмм стейка из ребер 15-летней выдержки продается за 3 200 долларов.

"Я использую особый процесс выдержки и являюсь первым мясником в мире, который делает это. Я не скажу, что моя говядина — лучшая в мире, потому что каждое мясо отличается от другого. Это как вино", — рассказал Александр Полмард.

Метод семьи Полмар позволяет выдерживать мясо в течение 15 лет Фото: YouTube

Чтобы создать самое эксклюзивное мясо в мире, Александр начинает с отбора крупного рогатого скота породы блондинка д'Аквитания, который выращивается на свободном выгуле на ферме семьи Польмар, чтобы минимизировать стресс. Затем наступает процесс спячки, который позволяет мясу созревать гораздо дольше, чем обычно. Говядина сухого вызревания обычно выдерживается в течение нескольких недель, в то время как метод Polmard позволяет выдерживать ее в течение 15 лет, а может быть, и бесконечно долго.

О мясе Polmard ходят легенды среди рестораторов, но лишь немногие из них могут сказать, что подают в своих заведениях самый желанный в мире стейк. Александр доверяет свой продукт лишь горстке проверенных ресторанов по всему миру. Он даже наносит им предварительный визит, чтобы убедиться, что они понимают все тонкости мяса, "находящегося в спячке".

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