Мужчина выиграл 30 млн фунтов стерлингов и это полностью разрушило его жизнь

Победитель лотереи признался, что большой денежный приз превратил его в чудака, что отразилось на его взаимоотношениях с семьей и друзьями.

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Мужчина рассказал о лучших и худших моментах, связанных с выигрышем 30 миллионов фунтов стерлингов в лотерею. По его словам, это принесло ему много счастья, но в то же время и сильную печаль. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Большинство людей мечтают выиграть в лотерею, но один человек утверждает, что это не так уж и просто. Мужчина, выигравший джекпот в 30 миллионов фунтов стерлингов, говорит, что победа превратила его в чудака и разрушила его отношения с семьей и друзьями.

Победитель лотереи рассказал, что получает платежи в размере от 350 000 до 400 000 фунтов стерлингов, а свои первые несколько выплат он откладывал на покупку дома в Саут-Бей в Лос-Анджелесе с видом на океан стоимостью около 700 000 фунтов стерлингов.

Но несмотря на то, что у него достаточно денег, чтобы больше никогда не работать, он продолжает ходить на работу, чтобы избежать скуки.

"Они понятия не имеют о том, что я выиграл в лотерею. Почему я работаю? Потому что праздные руки — это мастерская дьявола, и мне нужно быть продуктивным", — написал он.

Иллюстративное фото Фото: Daily Star

Однако, хотя деньги принесли ему финансовую свободу, по его словам, они разрушили его доверие к людям, включая самых близких друзей и семью.

"У меня нет ни друзей, ни семьи, потому что я отказался оказывать им финансовую поддержку. Они с радостью просили у меня денег на покупку пылесоса или на ремонт зубов, но при этом не удосужились отметить мой день рождения. Они считали, что имеют право на мои деньги. Высшим предательством стало то, что они продали меня, рассказав своим друзьям и родственникам, что я выиграл в лотерею и раздаю деньги направо и налево. Они все исчезли, как только я сказал, что не дам им ничего", — отметил мужчина.

По его словам, он стал гораздо счастливее, вычеркнув их из своей жизни, и теперь держит свой выигрыш в лотерею в секрете почти от всех.

"Деньги изменили отношение людей ко мне. Сейчас я гораздо счастливее, чем когда рядом со мной были люди, которые были рядом со мной только потому, что я богат", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла во дворе 6000 долларов, но банк отказался принимать купюры. Пенсионерка Мэри Венегас была счастлива, когда нашла деньги, ведь она живет на фиксированный доход и должна была оплатить просроченные счета. Однако все пошло не по плану.

Также стало известно, что супруги спасли выигрышный лотерейный билет из мусора. Мужчина решил еще проверить числа в билете, который его жена выбросила в мусорное ведро. Его внимательность принесла супругам 200 тысяч долларов.