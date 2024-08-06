Последние минуты: альпинистка думала, что навсегда застряла в ущелье между скал (видео)

Девушка по имени Элфи и ее подруга оказались в ловушке в горах при сильной жаре. Им повезло поймать телефонный сигнал и позвать на помощь.

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Альпинистка по имени Элфи рассказала о страшных испытаниях через которые прошла она и ее подруга после того, как они оказались в ловушке в каньоне Уайлдкэт-Танк, недалеко от города Пейдж (штат Аризона, США). Путешественники находились в ущелье в течение 13 часов. Девушка решила записать свои последние слова, а позже показала ролик в TikTok.

Элфи, известная в социальных сетях под ником @elfyouall, опубликовала рассказ о своем испытании, чтобы предупредить других об ошибках, которые она совершила, отправившись с другом в каньон Уайлдкэт-Танк.

Американка утверждает, что провела обширное исследование, прежде чем отправиться в поход, но впервые не сообщила маме о своем местонахождении, как она обычно делает. Вместо этого она просто сказала ей, что идет в горы. К счастью, ее подруга сообщила трем или четырем людям о том, что они собираются на прогулку, прежде чем отправиться в отдаленный каньон.

Поскольку в интернете каньон описывался как "очень легкий", Элфи и ее подруга решили, что смогут покорить его без проблем, ведь им доводилось совершать и более сложные восхождения, чем это. Однако девушка недооценила жару и то, как это повлияет на ее способность показать свой обычный уровень.

Подруги провели в ущелье 13 часов Фото: TikTok

"Меня стало трясти, и я начала скользить. Потом я начала паниковать и дальше падать. Я просто скатилась на дно", — рассказала американка.

Зная, в какой опасности они оказались, Элфи говорит, что ей было слишком страшно передвигаться внутри каньона. Однако ее подруга, которая оказалась в ловушке дальше по каньону, могла передвигаться более свободно — и пыталась утешить ее словами. Пара провела три часа, пытаясь освободиться, но потом, осознав, что им нужна посторонняя помощь, сэкономила силы. Все это время они пытались связаться со службой спасения или с кем-то из своего списка контактов, но не могли дозвониться, так как телефонная связь отсутствовала.

Но их удача изменилась "на минуту или две", когда на телефон ее подруги стали приходить уведомления Snapchat, что означало, что у нее на короткое время появился сигнал. Она быстро отправила их местоположение и видеозапись их ситуации своей соседке, которая сразу же откликнулась и заверила их, что помощь уже в пути.

У спасателей ушло около четырех часов на то, чтобы добраться до них. Девушки получили воду, как только помощь прибыла на место. К этому моменту Элфи уже девять часов обходилась без жидкости.

Ранее Фокус сообщал, что девушку, пропавшую три месяца назад, нашли в пещере. Родные долгое время не могли заставить женщину покинуть ее убежище. Им пришлось проводить ритуалы почитания и благодарности.

Также стало известно, что мужчина поразил внешним видом после 5-ти месячного разрыва с любимой. Парень рассказал, что начал "стремительно стареть" после того, как уединился в горах, чтобы побороть депрессию.