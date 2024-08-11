"Не могли спать": пара сорвала джекпот в €26 млн в отпуске и забыла о спокойной отдыхе

Лотерейный билет туристы приобрели по пути в арендованную квартиру и спустя некоторое время узнали, что он выигрышный. После этого про нормальный отдых семья забыла, ведь постоянно переживала за то, чтобы не потерять деньги.

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Туристы отправились в отпуск на юго-запад Франции, как вдруг сорвали джекпот в лотерее в размере 26 миллионов евро, однако долгожданным отдыхом они так и не смогли насладиться. Об этом говорится в материале The Connexion.

Речь идет про семейную пару, которая отправилась во Францию и по пути к арендованному жилью купила лотерейный билет в коммуне Баньер-де-Бигор.

Уже 19 июля стало известно, что билет не просто стал выигрышным, но и роковым для пары туристов. Они стали обладателями 26 миллионов евро, однако на этом приключения не закончились.

Семья захотела остаться анонимной, ведь боялась остаться без денег. Сам билет они держали поближе к себе и это привело к тому, что нормально отдохнуть не получилось.

"Это было нереально. Мы не могли спать по ночам, хранили его (билет, — ред.) в постели, а также брали с собой на пляж и купались по очереди. В нашей квартире мы даже прятали его под стопкой тарелок и в мебели", — рассказывают победители.

На подтверждение выигрыша у туристов было несколько недель и после отпуска, 7 августа, они обменяли билет на огромный чек с суммой выигрыша.

"Мы счастливы знать, что сможем делать добро вокруг себя, помогать своим семьям, которые иногда в этом нуждаются, баловать своих близких и путешествовать с ними", — рассказали в конце туристы.

Напомним, 9 августа сообщалось, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза в размере 250 тысяч долларов.