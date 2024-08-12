Всего одно желание: мальчик, названный в честь предмета мебели, умоляет изменить имя

Женщина усыновила мальчика и решила оставить необычное имя, которое ему дала его биологическая мать. Одного со временем его начали дразнить и он захотел сменить его.

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Одна женщина вызвала дискуссию после того, как рассказала, что подумывает о том, чтобы разрешить своему сыну сменить имя на седьмой день рождения. Об этой истории вспоминает Daily Record.

8 лет назад пользовательница Reddit с ником namechangename рассказала, что усыновила мальчика за три года до этого, решив не менять имя, поскольку оно было дано биологической матерью. Однако ему стало не нравиться его необычное имя, потому что оно совпадает с названием предмета мебели — стол (table).

"У него было довольно необычное имя, но мы решили оставить его. Мы много исследовали, и хотя имя казалось ужасно глупым, нам показалось неправильным отнимать его у него. Его имя — это название предмета мебели. На самом деле мы решили оставить его полностью, просто переставили все местами, чтобы включить наши фамилии. Его полное имя — Тейбл Майкл Харрисон. Мы с мужем дали нашему сыну обе наши фамилии и сделали Майкл и Харрисон его вторыми именами. Таким образом, его имя стало Стол Майкл Харрисон Смит-Джонс. После того как в школе над ним стали издеваться из-за его имени, ее сын стал называться своим любимым вторым именем — Харрисон", — написала она.

По словам женщины, мальчик принял имя Харрисон как свое новое, на что потребовалось некоторого времени, чтобы все с ним смирились.

"Он расстраивается, когда его называют Тейбл. Ему очень не нравится его имя, и оно заставляет его думать о плохом", — сказала она.

Иллюстративное фото Фото: pexels.com

По ее словам, вместо того, чтобы просить новые игрушки или поход в гости на день рождения, единственное, чего желает ее сын, — это законно изменить свое имя.

"Скоро его седьмой день рождения, и он спросил, можем ли мы изменить его имя на Харрисон, чтобы подарить ему подарок на день рождения. Мы сказали ему, что подумаем об этом. Конечно, это будет не единственный его подарок, но мне показалось, что это довольно серьезная просьба. Он хочет полностью избавиться от стола и стать Харрисоном Майклом Смит-Джонсом", — добавила мама мальчика.

Издание не уточняет, изменил ли сын женщины свое имя.

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