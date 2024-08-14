Женщина обратила внимание на необычный цвет лотерейного билета и выиграла $4 млн (фото)

Рэйчел Сэдлер отметила, что ей просто понравился сине-белый окрас. Женщина потратила 30 долларов на лотерейный билет, который сделал ее миллионеркой.

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Рэйчел Сэдлер из Линкольнтона, штат Северная Каролина (США) рассказала, что броские цвета лотерейного билета привели ее к выигрышу 4 миллионов долларов. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что рискнула купить билет Supreme 7s стоимостью 30 долларов в магазине Save Mart.

"Это был мой первый раз, когда я покупала этот билет. Наверное, мне просто понравился сине-белый цвет", — сказала она.

По словам Сэдлер, она была ошеломлена, когда стерла защитный экран и увидела главный приз в 4 миллиона долларов. Американка сразу же поняла, что будет делать со своим призом.

"Думаю, я до сих пор нахожусь в состоянии шока. У меня куча внуков. Я хочу позаботиться о том, чтобы у них было хорошее будущее", — отметила она.

Рэйчел Сэдлер со своей семьей Фото: North Carolina Education Lottery

Это не первый случай, когда житель США отправился в магазин и решил проверить свою удачу. Недавно житель Нью-Бедфорда (штат Массачусетс) Роберт Дж. Остри-младший отправился купить подарок другу на день рождения и по пути купил лотерейный билет, который принес ему приз в размере 4 миллионов долларов.

Американец купил себе скретч-билет Monopoly Doubler стоимостью 10 долларов и увидел, что стал обладателем главного приза.

Роберт Дж. Остри-младший Фото: Massachusetts State Lottery

По словам победителя, его призовые деньги пойдут на ремонт дома и помощь другим людям.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла во дворе 6000 долларов, но банк отказался принимать купюры. Пенсионерка Мэри Венегас была счастлива, когда нашла деньги, ведь она живет на фиксированный доход и должна была оплатить просроченные счета. Однако все пошло не по плану.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.