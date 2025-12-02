Фотограф гуляет по пляжу и обнаруживает мистические находки на побережье: их там "не должно было быть" (фото)

Британский фотограф Мэнди Баркер активно посещает пляжи Туманного Альбиона, где изучает влияние выброшенных вещей на экологию планеты. Она говорит, что индустрия быстрой моды стремительно превращается в угрозу для окружающей среды.

В течение 15 лет она привлекает внимание к пластиковому загрязнению побережья Великобритании, которое имеет опасные последствия для мировой экологии. Об этом сообщает TCD.

Фотограф рассказывает, что начала свой проект после того, как гуляла и перепутала кусок ткани с водорослями. Впоследствии она собрала 200 образцов текстильных отходов, похожих на морские водоросли, на 121 пляже вдоль побережья.

По словам фотографа, поврежденные текстильные фрагменты — это синтетическая одежда, которая часто становится источником пластикового загрязнения моря.

"Я находила не только носки или предметы, которые могли оставить посетители пляжа. Я подобрала элементы одежды, происходящие из разных эпох, например 1970-х", — сказала Баркер, добавляя, что их "там не должно быть".

По мнению британки, именно индустрия моды является одним из главных факторов экологического вреда. В своей книге "Фотографии британских водорослей: цианотипические несовершенства" она имела целью привлечь внимание к "проблеме быстрой моды, синтетической одежды и вредного воздействия микроволокон в океанах".

Почти 35% одежды делают из микропластика, который вредит экологии Фото: Freepik

"Речь идет о чрезмерном потреблении и отходах дешевой одежды — вещей, которые часто надевают всего несколько раз (а иногда и ни одного) и выбрасывают. Для этого проекта художница собрала текстильные отходы на 121 участке побережья Великобритании и представила их в виде уникальных изображений, созданных методом цианотипии", — указано в описании

Журналисты TCD добавляют, что быстрая мода — это массовое производство трендовой, но низкокачественной одежды за короткое время и по низкой цене. По данным Международного союза охраны природы, 35% микропластика в океане происходит именно из синтетических тканей, которые широко используются для fast fashion.

"Стремительные темпы производства приводят к огромному количеству отходов. Наибольшую долю текстиля в бытовых отходах составляет выброшенная одежда. По данным Earth.org, ежегодно в мире выбрасывается около 92 миллионов тонн текстильного мусора", — говорится в материале.

