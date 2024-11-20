"Как приручить дракона": популярный мультфильм стал полнометражным фильмом (тизер)

Фильм является покадровым воспроизведением культового мультвильма 2010 года. Он выйдет в прокат 13 июня 2025 года.

Анимационный фильм студии DreamWorks Animation "Как приручить дракона" 2010 года "оживет" в одноименном художественном римейке от Universal Pictures, сообщает Hollywood Reporter. Первый тизер будущей картины уже появился в сети.

Сценаристом и режиссером ленты выступил создатель оригинала Дина Деблуа. Это будет покадровое воспроизведение оригинального мультфильма в формате игровой картины.

В новой версии в роли Иккинга снимается Мейсон Темз, а в роли Астрид – Нико Паркер. Завершают актерский состав Джерард Батлер, Ник Фрост, Джулиан Деннисон, Габриэль Хауэлл, Бронвин Джеймс, Гарри Тревалдуин, Рут Кодд, Питер Серафинович и Мюррей МакАртур. Продюсерами выступили Деблуа, Марк Платт и Адам Сигел.

Тизер фильма "Как приручить дракона"

Игровой фильм "Как приручить дракона" посвящен молодому викингу по имени Иккинг (Темз), который отправляется охотиться на драконов, но обнаруживает, что подружился с одним из них по имени Беззубик.

"Папа, я не могу убивать драконов", — говорит он в трейлере своему отцу, Стоику Обширному (Джерард Батлер). "Но ты сможешь", – отвечает тот.

В тизере зрители видят первую встречу Беззубика и Иккинга, без проблем угадывая оригинальные кадры первоисточника.

Премьера картины запланирована на 13 июня 2025 года.

Франшиза фильмов "Как приручить дракона" получила четыре номинации на "Оскар", а кассовые сборы в мировом прокате превысили $1,6 миллиарда. За первой частью последовало два продолжения, последним из которых стал "Как приручить дракона: Скрытый мир" 2019 года. Также появилось пять короткометражных фильмов и три телесериала.

Ранее Фокус писал, что Джон Сноу из "Игры престолов" прошел кастинг с Беззубиком из "Как приручить дракона".