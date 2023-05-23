Расстройства пищевого поведения могут коснуться каждого: как себе помочь

Расстройства пищевого поведения (РПП) являются довольно распространенной проблемой во всем мире.

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Расстройства пищевого поведения могут иметь различные формы и на протяжении жизни коснуться любого человека. Но социальные нормы и стереотипы нашего общества часто нивелируют эту проблему, обрекая людей, страдающих от РПП, на одиночество и стыд. Об этом пишет U.S.News.

К счастью, в последние годы понимание эмоциональных и социальных факторов, которые могут привести к развитию РПП, значительно улучшилось. И люди, которые выбирают бороться с данным недугом, имеют доступ к большому количеству вариантов и инструментов лечения. Однако среди препятствий на пути к преодолению этой проблемы остаются дезинформация, отсутствие образования, социальная дискриминация и многое другое.

Осведомленность и доступ к медицинской помощи могут помочь людям с расстройствами ПП решить эти проблемы и освоить более здоровые пищевые привычки. Изучение расстройств пищевого поведения может показать пациентам с данным недугом, что их благополучие важно, а выздоровление – реально.

Кому угрожает РПП

Среди расстройств пищевого поведения наиболее известны – нервная анорексия и нервная булимия, но существует и ряд других состояний, например, компульсивное переедание. Распространенное заблуждение, что РПП подвержены, в первую очередь, молодые женщины, но это не так, любой человек независимо от возраста, расы или пола может столкнуться с данной проблемой.

Эксперты полагают, что люди могут рождаться с генетической предрасположенностью к расстройству пищевого поведения, кроме того, среди причин могут быть и негативные факторы окружающей среды, которые могут в определенный момент активировать такое поведение. К примеру, спортсменка, которой нужно похудеть для участия в соревнованиях, или новоиспеченная мама — могут столкнуться с РПП, если имеют предрасположенность к этому.

Тем не менее, стереотипы относительно того, кто может столкнуться с данным расстройством, могут мешать людям, вовремя обращаться за медицинской помощью. Некоторые больные могут полностью отрицать свой опыт, ссылаясь на то, что они не соответствуют определенному образу.

Медицинское сообщество все время совершенствуется в данной сфере. Например, в прошлом, врачи гораздо реже спрашивали темнокожих американцев о расстройствах пищевого поведения, чем их белых сверстников. Исследования показывают, что у молодых людей с более высоким индексом массы тела вероятность развития РПП ниже, чем у тех, кто входит в нормы "нормальный вес" или "недовес".

Недавнее исследование 9- и 10-летних детей показало, что мальчики с такой же вероятностью, как и девочки, страдают расстройствами пищевого поведения. Считается, что 10 млн. мальчиков и мужчин в США в течение жизни столкнутся с данной проблемой.

Последствия игнорирования РПП, неправильного диагноза или неадекватного лечения могут быть смертельными. По оценкам исследователей, в 2018–2019 годах более 10 тыс. смертей были связанны с расстройствами пищевого поведения, а 1 из 5 смертей, среди людей с нервной анорексией, заканчивалась самоубийством.

Количество РПП растут

Как мы уже знаем, на появление РПП влияет и окружающая среда. Так, во время пандемии COVID-19, количество звонков на линию помощи Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения выросло на 70-80%. В это время изоляция способствовала росту пользователей социальных сетей: с июля 2019 года по июль 220 гола их число во всем мире увеличилось на 10,5%.

Фото: Getty

И хотя многие уже вернулись к привычной жизни, беспорядочное питание сохраняется. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с осени 2019 года по осень 2022 года, среднее количество посещений отделений неотложной помощи, связанных с РПП, среди подростков от 12 до 17 лет увеличилось на 55%. Среди этого количества – 57% девочек и 37% мальчиков.

Зачастую внешний вид не может показать нам, страдает ли человек расстройством пищевого поведения, однако, его поведение, отношение к жизни и еде могут дать ключ к пониманию проблемы. Озабоченность своим весом или подсчетом калорий, отказ от определенных продуктов или чрезмерные физические нагрузки могут быть возможными признаками РПП. Проблемы с зубами и ЖКТ, а также усталость могут быть физическими симптомами, сто человек борется с расстройством пищевого повеления.

Конечно, ставить диагноз по симптомам некорректно, нужно обращаться за помощью у квалифицированному медицинскому работнику. И помните, если у вас или у вашего близкого человека диагностировали РПП, есть варианты лечения и поддержки, которые помогут выздороветь и наладить здоровые отношения с едой.

Как исцелиться?

Повышение осведомленности населения и понимание расстройств пищевого поведения значительно упрощают процесс выздоровления.

Обращение за лечением сейчас стало более удобным и менее травматичным. Личные и онлайн консультации с психотерапевтом могут помочь людям, живущим с ОПП, определить пути удовлетворения своих потребностей.

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Персональные и виртуальные бригады помощи используют комплексный подход к лечению расстройств пищевого поведения, вовлекая пациента и членов его семьи в разработку индивидуального плана лечения, основанного на личностных особенностях.

Наравне с повышением осведомленности населения относительно РПП, развиваются также и технологии. Например, приложения, которые позволяют справиться со стрессом, будь-то ведение дневника или медитация могут помочь людям с расстройствами пищевого поведения справиться с триггерами окружающей среды

Больше информации – больше возможностей

К сожалению, беспорядочное питание и расстройства пищевого поведения чаще всего тщательно скрываются. Стыд может усугубить проблемы с психическим здоровьем у человека РПП и помешать обратиться за своевременной и эффективной помощью.

Последние данные показывают, что в целом, отношение к психическому здоровью меняется к лучшему. Сейчас активно обсуждаются вопросы беспокойства, депрессии и других аспектах, касаемых психического благополучия, поэтому важно, чтобы туда включались обсуждения расстройства пищевого поведения.

Обсуждение симптомов, обмен историями выздоровления могут помочь в борьбе со стереотипами и предрассудками, которые мешают людям распознать важные признаки, обратиться за лечением и встать на путь выздоровления.

Дисклеймер:

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.