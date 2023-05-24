Суперфуды в порошке: действительно ли они так полезны?

Утверждается, что добавление в рацион суперфудов повышает вашу энергию, питает кишечник, поддерживает иммунную систему и многое другое. Но эксперты в области здравоохранения имеют на этот счет некоторые сомнения.

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Рекламу полезных порошков из суперфудов сейчас сложно не заметить. Всего одна ложка такого порошка, разведенная в стакане воды, сбалансирует ваш рацион, насытит организм необходимыми витаминами и минералами, улучшит пищеварение и добавит анергии – обычно говорится их маркетинг. В составе у таких порошков обычно витамины, минералы, а также другие модные ингредиенты, среди которых пробиотики, семена чиа, ашваганда и другие. Об этом пишет The New York Time

Путь к здоровью

"Они такие заманчивые, — говорит доктор Марион Нестле, почетный профессор диетологии, пищевых исследований и общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета. "Вы думаете: "О, это будет так просто".

Но, как и в большинстве случаев, связанных с питанием, вам, вероятно, понадобится больше, чем одна мерная ложка порошка, чтобы улучшить общее самочувствие.

Состав

Списки ингредиентов на веб-сайтах и ​​упаковка порошков могут читаться как словесный салат из модных слов. Обычно это обычный набор витаминов и минералов: витамины Е и С (которые являются антиоксидантами), биотин (или витамин В7, который помогает усваивать пищу) и витамин В12 (который необходим для здоровья крови и нервных клеток).

Многие "суперфуды в порошке" также содержат растительные белки (например, гороховый белок или протеиновый порошок из коричневого риса); измельченные фрукты и овощи, такие как брокколи, шпинат и капуста; и дополнительные пробиотики (полезные для микробиома) и пребиотики.

Вы также можете найти группу растительных веществ, в том числе ашваганду, женьшень и радиолу, которые называются адаптогенами и призваны помочь при ряде болезней, включая борьбу со стрессом и увеличение энергии, а также корень одуванчика, шиповник и расторопшу, экстракт семян.

Эффект суперфудов?

Если вы уже соблюдаете сбалансированную диету, и у вас нет дефицита каких-либо витаминов или минералов, вам, вероятно, не нужно принимать подобные добавки, считают эксперты.

"Суперфуды в порошке" часто содержат гораздо больше рекомендуемой суточной нормы многих витаминов и минералов — например, одна порция AG1 порошка производства Athletic Greens, обеспечивает более 550 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина Е и 1100 процентов от рекомендуемой суточной нормы биотина.

По большей части ваше тело может справиться с этим избытком питательных веществ, отмечает доктор Джерард Маллин, доцент Медицинского центра Джона Хопкинса, специализирующийся на гастроэнтерологии. Ваши почки справятся и избавятся от большинства из них, сказал он. Но, по мнению доктора, некоторые витамины, такие как витамины A, D, E и K, могут вызывать негативные последствия для организма, если достигнут достаточно высокого уровня, хотя случается это редко.

Что касается дополнительных пробиотиков, то нет четких доказательств того, что уже здоровые люди станут здоровее, если будут регулярно их принимать, говорит доктор Нестле. Она добавила, что добавки с пребиотиками могут стимулировать регулярную дефекацию и способствовать здоровью кишечника, однако окончательного решения об их необходимости для большинства людей, нет.

Многие адаптогены, такие, как ашваганда и женьшень, веками использовались в восточной медицине, отчасти из-за их предполагаемых свойств в борьбе со стрессом. Но качественные доказательства, что они могут стабилизировать ваше настроение или уменьшать тревогу, отсутствуют.

"Клинических испытаний, показывающих, насколько они эффективны, не проводилось, только рекламные ролики", — добавил доктор Маллин.

Представители Athletic Greens и Huel заявили, что, хотя в некоторых научных исследованиях была обнаружена связь между отдельными ингредиентами в их продуктах и ​​определенной пользой для здоровья, ни одно независимое исследование не оценивало пользу для здоровья самих продуктов.

По словам доктора Нестле, при производстве суперфудов, когда измельчают, к примеру, брокколи или шпинат, в добавки или порошки, часть витаминов и других полезных компонентов теряется, в том числе часть клетчатки, которая необходима для регулирования пищеварения и поддержания здоровья кишечника.

По словам доктора Маллина, лучше получать питательные вещества из цельных, необработанных продуктов.

И многие из этих порошков имеют достаточно высокую цену — 30 порций от Athletic Greens начинаются с 79 долларов, в то время как версия Daily Greens от Huel стоит 45 долларов, а порошок Supergreens от Enso Superfoods стоит 59,99 долларов.

"Почему бы просто не съесть немного шпината? Я не совсем понимаю" — отмечает доктор Нестле. Кроме того, вы не всегда можете быть уверены в том, что то, что указано на этикетке, соответствует содержимому упаковки.

По словам доктора Коэна, при покупке пищевых добавок важно обращать внимание на сертификаты, такие как Фармакопея США или NSF на этикетках, что гарантирует качество ингредиентов.

Эксперты говорят, что эти порошки, вероятно, не представляют большого риска для обычного человека, но они также не могут принести и много пользы. "Хочешь взять их, возьми", — говорит доктор Нестле. "Но это не решит проблемы с питанием".

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.