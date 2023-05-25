Табата: идеальное тело за 4 минуты в день

Всего 4 минуты в день вам потребуется для того, чтобы привести свое тело в форму в рекордно короткие сроки. Да, так работает Табата.

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Метод Табата обещает за считанные минуты в день изменить ваше тело на 360 градусов. Тренер Валери Орсони, которая включила ее в свои программы, объясняет, как работает эта дисциплина, идеально подходящая для тех, кто хочет быстро добиться результатов! Об этом пишет VOGUE Italia

Что такое метод Табата?

"Это метод высокоинтенсивных дробных тренировок, разработанный доктором Табата в 90-х годах для достижения лучших результатов с точки зрения набора массы и уменьшения жира. В оригинальной версии он включал 8 упражнений высокой интенсивности по 20 секунд, за которыми следовали 10 секунд восстановления, 4 раза в неделю в течение 6 недель. Таким образом, официальный метод доктора Табата длится всего 4 минуты. Изначально метод был основан на велотренажере, но с тех пор упражнения стали более разнообразными и больше всего задействуют большие группы мышц (например, приседания, отжимания, берпи). Я адаптировала метод, чтобы сеансы длились дольше" — рассказывает Валери Орсони.

Какие могут быть результаты?

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Результаты тренировок впечатляют! Не говоря об удовлетворении от возможности преодолеть себя, те, кто практикует Табату отмечают улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы и потерю жировых отложений. 10 секунд отдыха не дают организму полностью восстановиться. Начиная со 2-й минуты, тело работает на полную физиологическую мощность, сердце также усиленно работает, что приводит к увеличению скорости метаболизма и, следовательно, расходу энергии.

Как добиться лучших результатов с помощью табата-тренировок

Во-первых, не следует переусердствовать, чтобы ваш организм и сердечно-сосудистая система могли восстановиться между занятиями. Рекомендуют не более четырех сеансов табаты в неделю.

Выбирайте тренировки, которые не вызывают тошноты — признак того, что ваш сердечный ритм слишком высок, ведь это выведет вас из зоны "улучшения сердечно-сосудистой системы". В начале, чтобы выработать хорошие привычки, сосредоточьтесь на форме, а не на скорости.

Можно ли совмещать?

В идеале нужно чередовать простые кардиотренировки (ходьба, плавание, бег), ежедневную растяжку и другие более целенаправленные подходы для каждой группы мышц в дни отдыха. Таким образом, вы сможете создать идеальное тело и избежать моральной усталости, типичной для повторения одних и тех же действий снова и снова.

Что нужно для тренировок?

Нет необходимости приобретать дорогостоящий спортивный инвентарь. Вам понадобится: коврик, спортивная обувь, несколько гантель разного веса. Однако сеансы Табаты можно проводить и без какого-либо оборудования, а работать с весом собственного тела.

Советы

Обязательно берите на тренировку воду, но не делайте больше одного глотка в каждом цикле. Если у вас слишком учащенное сердцебиение, остановите тренировку и возобновите лишь когда сердцебиение нормализуется. Если, наоборот, ритм вашего сердца слишком медленный – вам стоит двигаться немного быстрее. В любом случае соблюдайте 10-секундный отдых между одним упражнениями, чтобы получить максимальный эффект.

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