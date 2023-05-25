5 лучших диет для похудения в 2023 году: рейтинг диетологов

Если вы хотите похудеть, то важно выбрать эффективную диету, которая действительно работает и принесет ожидаемый результат.

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Важно выбирать диету, которая соответствует вашему образу жизни. "Соблюдение диеты, богатой питательными веществами, помогает нам чувствовать себя лучше и прибавляет энергии, а также дает нам понять, что мы делаем шаги к более здоровой жизни", — говорит диетолог Аманда Бивер, RDN, Houston Methodist Wellness Services. Но когда вы начнете искать лучшие способы похудеть, у вас может закружиться голова от всевозможных "чудо" диет: кето, палео, 5-2 голодания. И, конечно же, у каждого из них есть армия приверженцев, которые пишут в Instagram о том, как прекрасно они себя чувствуют, отказываясь от углеводов/сахара/мяса/ужина. В таком случае сложно понять, что попробовать в первую очередь.

Группа диетологом разобралась в популярных диетах и рекомендует 5 лучших, на которые действительно стоит обратить внимание. Об этом пишет Prevention

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета заслуженно занимает первое место в рейтинге лучших диет и на это есть несколько причин. "В рационе этой диеты много клетчатки, что отлично подходит для улучшения пищеварения", — говорит доктор медицинских наук Джессика Кординг. "Это также полезно для здоровья сердца и снижения риска возникновения рака". Кординг отмечает, что средиземноморская диета богата здоровыми жирами и "имеет тенденцию к низкому содержанию ненасыщенных жиров", что побуждает вас есть хорошие, богатые питательными веществами продукты.

Средиземноморская диета включает полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло, орехи и рыбу по крайней мере два раза в неделю. Также в рационе этой системы питания много бобов, фруктов, листовой зелени, цельнозерновые продукты и даже ежедневный стакан красного вина. Вы можете есть сыр в умеренных количествах, но должны будете ограничить употребление красного мяса до одного-двух раз в неделю.

Как работает? Исследования показали, что соблюдение традиционной средиземноморской диеты или ее низкоуглеводной версии в течение года может привести к потере веса примерно на 5-10% от массы тела. И после похудения этот вес не возвращается. "Эту диету легко соблюдать, потому что еда вкусная!" говорит Бивер.

DASH-диета

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Диетологический подход к лечению гипертонии (DASH) был разработан как способ помочь людям контролировать артериальное давление без использования лекарств. Хотя также этот подход использовался и в качестве диеты для похудения. В основе DASH акцент на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, ​​нежирных или обезжиренных молочных продуктах и ​​ограничении потребления насыщенных жиров и пищевого холестерина.

Как работает? С помощью DASH-диеты вы сможете похудеть и улучшить свое здоровье. Недавнее исследование, проведенное среди пожилых людей с ожирением, показало, что те, кто придерживался DASH-диеты, потеряли вес и уменьшили жировые отложения, а также получили множество других преимуществ для здоровья.

Веганская диета

Веганская диета исключает все продукты животного происхождения, включая молочные продукты, яйца и мед. В то время как многие выбирают этот образ жизни по этическим или экологическим причинам, некоторые люди также обращаются к веганской диете для похудения. А с новой эрой растительного мяса стать веганом стало проще, чем когда-либо.

Как работает? Веганство поможет вам сбросить вес, но при одном главном условии. "Если вы едите высококачественную веганскую пищу, такую ​​как листовая зелень и растительные белки, вы можете сбросить больше веса, чем вегетарианцы или всеядные", — говорит Бивер. Австралийское исследование 2020 года пришло к интересному выводу, что веганы и вегетарианцы с большей вероятностью будут придерживаться диеты в долгосрочной перспективе, потому что они мотивированы этическими и моральными убеждениями, а не просто потерей веса.

Флекситарианская диета

В то время как веганская диета идет на один шаг вперед вегетарианства, флекситарианская диета делает один шаг назад, объясняет диетолог Доун Джексон Блатнер. " Это очень полезная диета, но она дает вам возможность съесть хот-дог на стадионе или съесть немного индейки на День Благодарения".

Как работает? Это очень гибкая диета, она предполагает в основном употребление растительных продуктов, но иногда допускает потребление мяса в небольших количествах. Недавний обзор показал, что люди, соблюдающие флекситарианскую диету, имеют более низкие показатели метаболического синдрома, чем люди, которые регулярно едят мясо.

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Интервальное голодание

Интервальное голодание предусматривает промежуток времени, во время которого вы можете принимать пищу, так называемое, "пищевое окно", а потом период когда запрещено что-либо употреблять в пищу. Популярная схема 16/8: 8 часов вы можете есть все что угодно, а 16 часов – голодать. Вы сами подбираете удобный промежуток для приема пищи, например, едите с 9:00 до 17 :00или с 10:00 до 20:00 вечера.

Как работает? Ограничив общее потребление калорий, вы сбросите лишние килограммы – так работает интервальное голодание. Существуют также доказательства, что интервальное голодание может увеличить скорость метаболизма и оказывать другие положительные эффекты для вашего здоровья. Однако все это, как и снижение веса, будет возможно, если вы будете соблюдать дефицит калорий и не переедать. Исследование 2015 года показало, что люди, которые придерживались интервального голодания, потеряли примерно столько же веса, сколько и те, кто придерживался обычной диеты с ограничением калорий.

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