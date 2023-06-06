Как сохранить психическое здоровье: 10 практик для восстановления ресурса

Уже около полутора лет большинство из нас находится в ежедневном стрессе и напряжении. Как в таких условиях находить силы и ресурсы, чтобы продолжать жить и работать?

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"Быть в ресурсе" — такая модная сейчас фраза имеет очень важное значение, ведь на самом деле психологический ресурс — это основа — это то, что помогает нам двигаться дальше, обеспечивать свои потребности и иметь на это энергию.

Психолог Екатерина Клюшниченко поделилась способами, которые помогут восстановиться как физически, так и эмоционально, ведь сейчас это крайне важные задачи для каждого: "Отнеситесь в это время к себе с пониманием и заботой. Не требуйте от себя огромной производительности, энергичности и ресурсности". Итак, какие 10 простых практик помогут справиться со стрессом и восстановить свой ресурс.

Закрывайте базовые потребности

Закрытие базовых потребностей — основа вашего ресурса и нормальной жизнедеятельности. "В первую очередь, это здоровый сон, еда и физическая активность. Если у вас появляется возможность поспать — делайте это независимо от времени суток. Еда, которая не отягощает ваш организм, а которая приносит удовольствие. А также физическая активность и речь здесь не о спортивных марафонах, а о проветривании помещения, прогулках, дыхательных упражнениях и растяжке как минимум" — отмечает Екатерина.

Будьте благодарны

Несмотря на все испытания на вашем пути, научитесь замечать хорошее и быть благодарными. Иногда это очень сложно, но ежедневная практика поможет закрепить эту полезную привычку. "Попытайтесь начать замечать хорошие моменты с помощью техники "благодарность". Пропишите, за что вы сегодня благодарны, найдите минимум 5 вещей. И делайте это каждый день" — советует психолог.

Чаще оглядывайтесь вокруг

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Екатерина советует останавливаться и замечать происходящее вокруг. "Спрашивайте себя каждый день, что нового я узнал? Что новое я заметил? Возможно, что интересное я сегодня почувствовал?" — подчеркивает она. Не пренебрегайте своими эмоциями и ощущениями, ведь это то, что держит вас на поверхности и позволяет чувствовать жизнь в прямом смысле этого слова.

Останавливайтесь

Темп, в котором проходят наши ежедневные будни, поражает, поэтому важно иногда брать передышку и останавливаться хотя бы на несколько минут. "Поднимайте чаще голову в небо — советует Екатерина, — чтобы понаблюдать за ним, чтобы остановиться на минутку и подышать. Посмотрите, что вокруг вас происходит, какие вас окружают люди, предметы, растения… Какая красивая природа вокруг. 3 минуты, но делайте это каждый день".

Очищайте пространство

Энергия не любит застоя, поэтому не окружайте себя вещами и людьми, которые вам не нужны. Кроме того, убирать нужно не только в квартире, но и телефоне: галерея, контакты, группы в мессенджерах. Екатерина Клюшниченко советует почистить свои подписки и в социальных сетях. Гигиена социальных сетей тоже очень важна, ведь иногда вы даже не осознаете, как становитесь заложником соцсетей, которые не только развлекают, а просто съедают ваше время и энергию.

Мечтайте

Психолог советует написать список своих желаний, причем не обобщенных, а личных, для себя. К сожалению, взрослые совсем разучились мечтать, однако это движущая сила нашего развития, ведь именно мечты и ожидания желаемого дают нам ресурсы и силы делать все, чтобы превращать их в реальность.

Позвольте себе маленькие радости

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Жизнь, при всей ее сложности и жестокости, должна приносить радость, иначе будет очень сложно справиться. Делайте ежедневно что-то, что вас вдохновляет или доставляет удовольствие. "Составьте список из 30-50-100 пунктов того, что вас вдохновляет, восхищает, что дарит радость. И каждый день делайте хотя бы что-то одно из этого списка" — говорит Екатерина.

Занимайтесь творчеством

"Творчество предоставляет огромный ресурс. Возможно вам нравится рисовать или вы любите изготавливать свечи. Найдите в своем плотном графике время для этого. Это сейчас очень необходимо — уделять время себе" — отмечает психолог.

Вам может казаться, что это мелочи, которые не заслуживают вашего времени и внимания, но это не так. Эти вещи помогут вам расслабиться, побыть наедине с собой, поработать руками и получить ресурс и вдохновение на повседневные дела.

Общайтесь

"Общение с теми, кто вас понимает. Теплые встречи с друзьями или телефонный звонок и откровенный разговор могут наполнить вас и зарядить силой" — советует Екатерина Клюшниченко.

Не проживайте наедине свои эмоции. Иногда, чтобы на душе стало легче, нужно просто элементарно выговориться. Кроме того, такие встречи и разговоры отвлекают, помогают расслабиться и почувствовать себя "живыми".

Практикуйте медитации

Медитация — очень важный инструмент. Она способна успокоить, помочь собрать в кучу мысли и научиться управлять ими. Несколько минут — и вы расслаблены, наполнены чувством радости, покоя и вдохновения.

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