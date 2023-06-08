Вес не вернется. Как похудеть за 10 дней без жестких диет

Похудеть за 10 дней вполне реально и даже сделать так, чтобы вес больше не вернулся. Для этого от вас потребуется лишь дисциплина и желание.

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Согласно исследованию Всемирной федерации ожирения, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или страдать ожирением. Около 2,6 миллиарда человек во всем мире, а это примерно 38% населения мира, уже имеют избыточный вес, и ожидается, что это число увеличится до более 4 миллиардов человек (51%) за 12 лет. В таких условиях забота о массе тела становится очень важной вещью. Есть несколько методик, с помощью которых можно похудеть за 10 дней. Об этом пишет Lifestyle Asia,

Есть несколько домашних средств, позволяющих похудеть за 10 дней без каких-либо проблем со здоровьем. Потребуется немного изменить образ жизни, включив в свой распорядок дня привычки, которые помогут быстро сбросить вес. Результат зависит от вашего возраста, роста и наличия тех или иных хронических заболеваний.

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Некоторые диетологи предполагают, что похудеть на 5-10 кг возможно за 10 дней, если вы будете ежедневно сокращать 500 калорий с помощью диеты и 500 калорий с помощью упражнений. Женщины должны потреблять 1200 калорий, а мужчины должны — 1800 калорий в день, чтобы быстро сбросить лишние килограммы.

Не пейте слишком много воды

Тренер по фитнесу Стив Максвелл советует вам сократить потребление крахмалистых углеводных продуктов. Это означает, что потребление сахара, крахмала, выпечки и хлеба всех видов — запрещено. Свежие фрукты содержат хорошие углеводы, поэтому их можно есть. Наряду с фруктами старайтесь каждый день включать в свой рацион больше салатов из сырых овощей. Порция животного белка четыре раза в неделю также должна присутствовать в вашем рационе. Еще один важный совет, которым поделился Макселл, — прекратить чрезмерное потребление воды.

Сократите потребление рафинированных углеводов

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Личный тренер Хейден Уильям Кортленд советует сократить потребление рафинированных углеводов. Их можно заменить белком и полезными жирами. Еще один важный совет — используйте короткие повторения высокоинтенсивных упражнений, например, 10-минутные спринты, чаще, чем длинные, медленные упражнения, такие как бег на беговой дорожке в постоянном темпе. Сон также очень необходим для похудения. Нужно убедиться, что вы ночью спите не менее 7 часов.

Не взвешивайтесь каждый день

Проверка веса каждый день может вызвать стресс. Это может демотивировать вас и стать причиной срыва. Ежедневное взвешивание также может ввести в заблуждение, поскольку оно упускает из виду тот факт, что вы, возможно, увеличиваете мышечную массу. Вы должны взвешиваться один раз в неделю, в идеале утром.

Берите с собой перекус, когда выходите из дома

Шилпа Арора Н.Д. — известный практикующий врач, диетолог и сертифицированный тренер по макробиотическому здоровью рассказала, что именно перекусы вне дома способствуют потреблению ненужных калорий. Следовательно, всегда берите перекус с собой каждый раз, когда вы выходите из дома. Орехи и семечки, фрукты, йогурт без добавок, черный шоколад, кубики сыра — отличная альтернатива вредным перекусам.

Ищите здоровую альтернативу

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Дэйв Эспри, основатель Bulletproof 360 Inc. и Bulletproof Nutrition Inc., предлагает перейти с растительного масла, вызывающего воспаление, на топленое масло. Можно также заменить крахмалистые овощи, такие как рис и картофель, листовыми зелеными овощами. Фруктоза из таких продуктов, как фрукты, может вызвать у вас тягу к еде в течение всего дня, поэтому он предлагает не употреблять на завтрак продукты, богатые фруктозой. Вы можете съесть их после ужина, чтобы справиться с желанием перекусить поздно вечером или ночью.

Перейти на жидкую диету

Виктория Гарсия Драго, инструктор по йоге, советует, для получения быстрых результатов, выбрать жидкую диету в течение 3 дней. В течение этих трех дней, чтобы ускорить обмен веществ, вы можете не употреблять ничего, кроме органических соков. Необходимо убедиться, что в этот период вы пьете достаточное количество воды комнатной температуры, настоянной на нескольких ломтиках лимона, лайма и нарезанных огурцах. Это убережет вас от обезвоживания. Благодаря жидкости ваш желудок будет постоянно наполнен, и вы не будете испытывать сильного голода.

Исключите употребление "пустых калорий"

Личный тренер Мэтт Свеженки говорит, что для того, чтобы похудеть за 10 дней, нужно следить за тем, что вы едите. Следует сократить потребление "пустых калорий", таких, как печенье, газированные напитки и продукты, подвергшиеся технологической обработке. Ежедневная активность не менее важна, поэтому занимайтесь ходьбой, бегом, ездой на велосипеде, плаванием, танцами и спортом. Джейми Макфейден, еще один тренер по здоровому образу жизни и фитнесу, предлагает держаться подальше от продуктов в упаковке, а также сократить потребление алкоголя.

Как сохранить вес после 10 дней похудения?

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После того как вы достигли своей цели по снижению веса, нужно поддерживать свой вес. Во-первых, вы должны продолжать соблюдать низкокалорийную диету и вести активный образ жизни. Не пренебрегайте своим сном, ваш организм должен восстанавливаться и отдыхать. Кроме того, избегайте нездоровой пищи и употребления алкоголя.

Есть ли побочные эффекты похудения за 10 дней?

Хотя это довольно эффективный способ похудения, могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Экстремальная потеря веса может привести к различным осложнениям, таким как метаболические изменения, потеря мышечной массы и дефицит питательных веществ. Усталость, обезвоживание, дисбаланс электролитов и образование камней в желчном пузыре также являются некоторыми побочными эффектами быстрой потери веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.