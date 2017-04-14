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Новости партнеров Создавая общие ценности: Nestlé в Украине улучшает качество жизни и способствует здоровому будущему

<span class="label">Новости партнеров</span> Создавая общие ценности: Nestlé в Украине улучшает качество жизни и способствует здоровому будущему
14.04.17 18
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Швейцарская компания Nestlé SA, мировой лидер в области рационального питания и здорового образа жизни, представила отчет о Создании общих ценностей в Украине, демонстрирующий прогресс, которого компания достигла в течение 2015-2016 годов. Руководители компании рассказали о долгосрочных общественно-важные проекты компании, которые уже сегодня изменяют жизни украинский.

«Бизнес играет важную роль в развитии общества. Nestlé имеет значительный опыт работы в разных странах, и мы понимаем, насколько он может быть полезен в Украине, – отметил Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Украине и Молдове. – Именно поэтому мы платим налоги, создаем новые рабочие места, последовательно внедряем в Украине образовательные проекты и программы по рациональному питанию, а также проекты по охране окружающей среды и энергосбережению».

Главная цель работы Nestlé – забота о сотрудниках и потребителях – компания предлагает качественные и вкусные продукты питания и напитки, а также призывает людей вести здоровый образ жизни. Так, в прошлом учебном году 330 000 школьников по всей Украине получили знания о принципах рационального питания и здоровом образе жизни благодаря программе «Азбука питания», которая является частью глобальной программы «Nestlé Здоровые дети».

Nestlé сотрудничает с местными поставщиками, давая им возможность предлагать качественное сырье международного уровня. Программа «Господар», целью которой является выведение украинского аграрного рынка на новый уровень, стала еще масштабнее. В 2016 году в Сумском национальном аграрном университете при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины начата работа над программой оценки устойчивого развития фермерских хозяйств RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation). В ближайшем будущем Nestlé стремится включить RISE в учебную программу всех профильных украинских образовательных учреждений.

Компания продолжает инвестировать в молодых людей, поддерживая образовательные программы и создавая возможности для стажировки. Так, в течение 2015-2016 годов Nestlé в Украине трудоустроила 1369 человек до 30 лет и предоставила возможность стажироваться более 480 студентам.

Также в 2016 году на фабрике ОАО «Волыньхолдинг» в пгт. Торчин было уменьшено потребление воды на 60% и энергопотребления на 23%. И это лишь один из показателей в последовательной работе по модернизации производства. По итогам 2016 компании удалось сократить количество отходов на 58% на всех предприятиях Nestlé в Украине.

Справка

Nestlé – крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 189 странах, а 328 000 сотрудников работают для достижения общей цели Nestlé – повышать качество жизни и способствовать здоровому будущему. Nestlé предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для семей и их домашних животных. Владеет более 2000 торговых марок от всемирно известных брендов, таких как NESCAFÉ или Nespresso до лидеров локальных рынков. Результаты компании обусловлены ведением стратегии рационального питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира Nestlé расположена в швейцарском городе Веве, где более 150 лет назад была основана компания. Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2016 году 89,5 млрд швейцарских франков. Помимо производства продуктов питания компания владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestlé S.A. приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина». В 2012 году во Львове был создан Nestlé Business Service (NBS Lviv), который является одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляет услуги по поддержке подразделений компании Nestlé на более чем 30 рынках Восточной и Западной Европы.

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления, детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.

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