Мероприятие было посвящено вопросам деофшоризации для бенефициаров, автоматического обмена информацией, валютного регулирования и особенностям работы банка с компаниями нерезидентами. Экспертами встречи выступили Максим Лебедев, адвокат, управляющий юрист GOLAW, директор Whitmill TRUST Киран Пател, ассоциированный директор Whitmill TRUST Филлип Эванс, а также директор по управлению рисками ProCredit Bank Рубен Оганян.

«При структурировании компаний следует учитывать положения четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием средств, поскольку раскрытие информации происходит, как правило, по её нормам. Открытый реестр бенефициаров создали лишь несколько стран, включая Украину, хотя она и не страна ЕС. До 26 июня государства ЕС обязаны ввести положения Директивы в законодательство. На этом пути уже Кипр, Нидерланды и Сингапур», - отметил Максим Лебедев, управляющий юрист GOLAW. Также юрист коснулся темы утечки информации и подчеркнул, что нужно думать не только о конфиденциальности о конфиденциальности, поскольку она может внезапно «пропасть», а следует быть готовым ответить на все вопросы правоохранителей.

«Мы живем в рисковое время. Риск существует не только для бенефициара, но и для всех его контрагентов», - подчеркнул Филипп Эванс, ассоциированный директор Whitmill TRUST. Г-н Эванс поделился своим виденьем будущего оффшорного планирования и обратил внимание, что к 2020 году правовое поле существенно изменится. Уже сейчас наблюдается тенденция к увеличению использования трастов для защиты активов и конфиденциальности. 62% современных международных компаний открываются именно в статусе трастов, а три года назад их доля была ниже.

В свою очередь директор по управлению рисками «ПроКредитБанка» Рубен Оганян рассказал о позиции банка в вопросах финансового мониторинга, валютного контроля и других нюансах трансакций с нерезидентами, с которыми чаще всего сталкивается бизнес. Он отметил, что понимание структуры клиента – это ключевой аспект взаимодействия банка с ним. Банки готовы идти навстречу клиенту, но лишь при уверенности, что за его структурой нет незаконных действий.

О GOLAW

GOLAW - юридическая фирма, одна из бесспорных лидеров на юридическом рынке Украины. Фирма основана в 2003 году с главным офисом в Киеве, а также офисами во Львове, Одессе и Берлине. Среди клиентов GOLAW - крупные и средние отечественные и иностранные предприятия, банки и финансовые учреждения, а также частные инвесторы, которые ведут бизнес в Украине или планируют выйти на локальные рынки.

О Whitmill TRUST

Whitmill TRUST – это международная консалтинговая компания в Джерси, Великобритания. Специализируется на формировании, управлении и администрировании оффшорных структур, а также на обеспечении решений по планированию капитала.

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