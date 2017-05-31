Музичний фестиваль VIRA FEST цього літа знову сколихне першу козацьку столицю Чигирин! Триватиме два дні – 3-4 червня, та запам’ятається українцям якісною музикою, незвичайними активностями і справжнім драйвом

Фестиваль розгорне локації у легендарному місці – на території відновленої Резиденції Богдана Хмельницького. Впродовж двох днів тут відбуватимуться:

Родзинкою дійства стане встановлення Національного рекорду України. Свій «внесок» до цього процесу зможе зробити кожен гість дійства.

Темою цьогорічного фестивалю стануть обряди Зелених свят, зокрема сватання, що традиційно відбувались в Україні на Трійцю. Відтак, гостей фесту чекатиме серія мотиваційних лекцій від професійних тренерів та психологів на тему стосунків, пошуку своєї половинки.

У гетьманській Резиденції діятиме масштабний майданчик безкоштовних майстер-класів для дітей та дорослих, тут же відбудуться зустрічі з успішними особистостями-мотиваторами, які розкажуть власні історії та поділяться секретами успіху з молоддю. Натомість під відкритим небом розгорнуть зону безкоштовних атракцій з безпечного екстриму. Гостей дійства дивуватимуть арт-перфомансами та незвичайними активностями.

– Хедлайнером фестивалю стане відомий в Україні та закордоном проект ONUKA. Уперше гурт дасть виступ на Черкащині. Фантастичний голос Нати Жижченко, електронна музика та традиційні українські інструменти – це саме те драйвове поєднання, що гарантує незабутні враження! – анонсують організатори фестивалю VIRA FEST – активісти Громадянського руху «За процвітання Черкащини».

Фестиваль відбудеться за сприяння Черкаської облдержадміністрації, Чигиринської районної державної адміністрації та Чигиринського міськвиконкому. Вхід вільний.

Прес-секретар Фестивалю: Любов Сторожук (063)979-88-80