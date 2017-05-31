Фестиваль розгорне локації у легендарному місці – на території відновленої Резиденції Богдана Хмельницького. Впродовж двох днів тут відбуватимуться:
- Конкурс сучасної та автентичної духовної пісні
- Силові змагання «Козацька сила»
- Велозмагання для дітей та дорослих
- Конкурс таланту та краси «Красуня VIRA FEST»
Родзинкою дійства стане встановлення Національного рекорду України. Свій «внесок» до цього процесу зможе зробити кожен гість дійства.
Темою цьогорічного фестивалю стануть обряди Зелених свят, зокрема сватання, що традиційно відбувались в Україні на Трійцю. Відтак, гостей фесту чекатиме серія мотиваційних лекцій від професійних тренерів та психологів на тему стосунків, пошуку своєї половинки.
У гетьманській Резиденції діятиме масштабний майданчик безкоштовних майстер-класів для дітей та дорослих, тут же відбудуться зустрічі з успішними особистостями-мотиваторами, які розкажуть власні історії та поділяться секретами успіху з молоддю. Натомість під відкритим небом розгорнуть зону безкоштовних атракцій з безпечного екстриму. Гостей дійства дивуватимуть арт-перфомансами та незвичайними активностями.
– Хедлайнером фестивалю стане відомий в Україні та закордоном проект ONUKA. Уперше гурт дасть виступ на Черкащині. Фантастичний голос Нати Жижченко, електронна музика та традиційні українські інструменти – це саме те драйвове поєднання, що гарантує незабутні враження! – анонсують організатори фестивалю VIRA FEST – активісти Громадянського руху «За процвітання Черкащини».
Фестиваль відбудеться за сприяння Черкаської облдержадміністрації, Чигиринської районної державної адміністрації та Чигиринського міськвиконкому. Вхід вільний.
Прес-секретар Фестивалю: Любов Сторожук (063)979-88-80