Crafterова экономичность

Фургон Volkswagen Crafter — это лучшая в классе экономичность, продуманный грузовой отсек с массой вариаций и комфортная кабина

Текст: Вадим Добровольский

Гамма модификаций грузового фургона Volkswagen Crafter поражает: два варианта колёсной базы и три варианта длины, низкая или высокая крыша, а также передний, задний или полный привод. С таким многообразием потенциальные покупатели, будь то индивидуальные предприниматели или большие компании национального масштаба, смогут без труда подобрать автомобиль, который будет максимально соответствовать поставленным задачам.

Самый вместительный Crafter типоразмера L5 располагает грузовым отсеком внушительного объёма 18,4 куб. м, а попавшая к нам на тест машина в стартовом варианте L3 (короткая база и низкая крыша) предлагает 9,9 куб. м. В этом исполнении в кузове свободно помещаются четыре европалеты, причём их погрузку широкой частью можно вести не только сзади, а и через боковую сдвижную дверь увеличенного размера (ширина — 1311 мм). При необходимости фургон можно дооборудовать второй сдвижной дверью со стороны водителя.

Сам грузовой отсек спроектирован для достижения максимальной функциональности. По периметру пола — такелажные петли для крепления груза, задние двери снабжены простыми и надёжными ограничителями открывания (опционально — с углом открытия 270 градусов), а в потолке — яркие светодиодные светильники.

Под капотом переднеприводной тестовой машины — средний по мощности вариант двухлитрового турбодизеля 2.0 TDI, развивающий 140 л. с. и 340 Нм. Имеющейся тяги достаточно, чтобы считать этот агрегат оптимальным выбором.

Двигатель без натуги тянет на оборотах чуть выше холостых (на пик крутящего момента он выходит уже к 1500 об./мин.), а если поддать газу, Crafter стартует так резво, словно он не грузовик, а легковушка. Динамика остаётся высокой даже с полной загрузкой.

А ещё больше впечатляет экономичность. По паспорту такой Crafter в городском цикле расходует 7,2–7,6 л/100 км, что для грузового малотоннажного автомобиля совсем немного. Причём в жизни заводские показатели достигаются без труда. То есть 75-литрового топливного бака хватит почти на 1000 км!

На примере Volkswagen Crater словосочетание «коммерческий фургон» перестаёт быть синонимом утилитарности. Автомобиль предлагает поистине легковой комфорт, начиная с выверенной эргономики рабочего места водителя и заканчивая всевозможными ассистентами.

Когда ежедневного проводишь за рулём по несколько часов, удобство и практичность интерьера выходит на первый план. В салоне Crafter множество разного рода отсеков, полочек и кармашков, а под пассажирским сиденьем прячется большой рундук для габаритных вещей. Сами кресла — с удобным профилем, а водительское снабжено регулировками подушки и спинки.

Кроме того, у Crafter огромные возможности по интеграции электронных систем помощи водителю. В базовое оснащение входит ассистент при старте в гору, помощник при боковом ветре, ESP, автоматическая система предотвращения повторных столкновений, а среди опций — не только системы слежения за «мертвыми» зонами или удержания в полосе, а даже автопарковщик!

Главным фактором при выборе коммерческой техники всегда был прагматизм. В случае с Volkswagen Crafter это понятие становится многослойным: машину можно сконфигурировать на любой вкус, расширяя спектр выполняемых задач почти до бесконечности. Ведь кроме фургона - Crafter доступен к заказу в виде бортового грузовика с одинарной или даже двойной кабиной (до 7-ми посадочных мест) и в качестве автомобиля под индивидуальное переоборудование. Кроме того, автомобиль доступен с механической и автоматической коробкой переключения передач.