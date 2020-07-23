В Украину могут запретить ввоз б/у автомобилей из США, – СМИ

Об этом сообщает "Корреспондент.net".

В настоящее время зарегистрировать в Украине привезенное из США после ДТП авто можно на основании "карточки об утилизации", которая заменяет техпаспорт. Новый законопроект исключит такую возможность.

Однако в МВД, которое разрабатывает законодательные изменения, не могут определиться с точным списком документов, которые понадобятся для регистрации авто из США.

Украинское законодательство не запрещает ввозить автомобили после аварии, а при постановке на учет может возникнуть запрет. Скорее всего, его будут оспаривать в судах.

По мнению экспертов, принятие законопроекта ничего не изменит, а только заставит рынок адаптироваться. Дело в том, что аналогичные машины с пробегом в нашей стране стоят на порядок дороже, чем привезенные из США разбитые авто. Даже с учетом последующего восстановления их стоимость получается гораздо ниже.

Как утверждают в МВД, решение основано на том, что автомобили после ДТП, которые привозят из США, получили в авариях значительные повреждения и, даже после восстановления, могут быть опасны другим участникам движения. Так как нередко в битых машинах имеются скрытые дефекты, которые могут быть не обнаружены экспертами.

"Да, это машины с дефектами, но часто говорится о незначительных лакокрасочных повреждениях, не влияющих на безопасность, однако значительно влияющих на цену", - ответила на это представитель одной из компаний-импортеров транспортных средств Юлия Рыковская.

Отметим, в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предлагают с 1 января освободить от уплаты акцизного налога автомобили, ввезенные в Украину из-за границы. Соответствующие законопроекты №3704, 3705 и 3706 обнародованы на сайте Верховной Рады.

Напомним, что в Украине продажи подержанных автомобилей растут несколько лет подряд.