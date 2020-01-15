Конец эпохи евроблях. К чему приведут новые санкции за нерастаможенные авто

Новый 2020 год для всех владельцев евроблях начался с головной боли – с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто до 170 тыс. грн и конфискация транспорта, а использование "иностранца" в коммерческих целях будет наказываться дополнительным штрафом в размере 34 тыс. грн.

Эти санкции должны были действовать еще с конца августа 2019 года, но Кабинет министров отсрочил их до конца прошлого года. Митинги, пикеты и поджигания своих машин на таможне не помогли евробляхерам вновь "выпросить" у властей очередной переходной период, а значит, грядет конец эпохи евроблях.

Мимо кассы

Одиноко рассекающий украинские дороги "литовец" в конце 1990-х годов казался чем-то вроде белой вороны в одной полосе с другими автомобилями. Спустя тридцать лет ситуация кардинально изменилась. За последние четыре года в Украину было ввезено более 2 млн авто с зарубежной регистрацией, но эпоха евроблях началась задолго до этого.

До 2014 года было несколько волн евроблях в Украине. В конце 1990-х и вначале 2000-х пригонялись "литовцы" и "поляки", редко можно было встретить "немца". Украинцы считали, что не имеет смысла платить огромные суммы за растаможку в казну, если можно обходить закон. Схем для ввоза было много.

"К примеру, растаможить машину для человека с инвалидностью. Существует возможность ввоза автомобиля в качестве благотворительной помощи без уплаты налогов, ведь по закону такие лица имеют право на получение бесплатного авто. Европейский "благодетель" передает машину для нуждающегося лица в Украину, а тот, уже после таможенного оформления, передает другому, собственно, настоящему покупателю", – рассказывает Фокусу Остап Новицкий, обозреватель Auto.Ria.

Часто машину разбирали перед кордоном и перевозили через границу как "комплектующие" и уже в Украине собирали авто заново. Была и условная схема – переоборудование. Грузовые машины "перешивались" под пассажирские – дорогую растаможку превращали в более дешевую.

Затем стали появляться разнообразные фирмы, предлагающие пригнать машину на иностранных номерах и пользоваться ею вполне законно на украинских дорогах. Нерезидент приезжает на машине в Украину, оформляет все необходимые документы на пользование своим авто в личных целях, но после покидает страну на самолете, а на таможне обещает в следующий раз вывезти свою машину, но в это время она уже разбирается на запчасти или продается.

В начале 2010-х было много обходных маневров для ввоза "иностранца" и минимизации расходов на таможне, которые приводили в итоге к получению легальной машины на украинских номерах. Для защиты отечественного автопрома власти увеличили таможенные сборы и растаможить машину стало вообще неподъемно. С тех пор и до 2016 года импорт бэушных легковых машин составлял 5-7 тыс. единиц в год на всю страну.

"Люди не хотели и не могли платить такие завышенные налоги, и тут вводят безвиз. Появилась возможность беспрепятственно самому пригнать себе авто. Купить, условно, Audi за $1000. Но тут же возник вопрос – как? Ведь платить на таможне цену, равную десятикратной стоимости машины, нереально. И тут возникают два варианта – транзитный и временный ввоз". – продолжает Остап Новицкий.

Бессилие полиции

Транзитным ввозом машины как раз таки пользуются нерезиденты, но у них есть 5-10 дней для вывоза машины обратно. Временный ввоз позволяет задержаться в стране на 30 дней. Все это без оформления растаможки.

А после появился некий евробляховый Прометей, который выявил, что между таможней и полицией нет связи – нет общей базы данных.

"Таможенники видят по своей базе сроки, когда машина заехала и когда выехала и выехала ли вообще, но они не могут по закону останавливать автомобили на дорогах. Это может делать полиция, которая не имеет доступа к базе таможни. После первых таких машин, которые заехали, поездили и поняли, что полиция ничего не может им сделать за нарушение таможенных прав, возникла цепная реакция и в результате мы получили порядка 600 тыс. евроблях – это именно те машины, которые ввезены в страну разными способами для личного пользования и при этом не растаможенные. Это течение выросло в настолько масштабное, что власти уже не могли закрывать глаза и принялись менять правила", – говорит Остап Новицкий.

Наш собеседник тут же вносит пояснения: нужно разделить поток водителей на иностранной регистрации на два части. Одни те, кто никогда не планировали растаможивать машину и рассчитывали на вечную халяву. И вторые, которые планировали растаможить, когда со временем придется эту машину легализировать или заменить на какую-то другую с украинской регистрацией, чтобы иметь средство передвижения. В результате мы имеем три переходных периода для владельцев машин на иностранных номерах. Будет ли четвертый?

Кто хотел, тот успел

Для автомобилей на иностранной регистрации создали специальные упрощенные условия растаможки. Для тех, кто уже находится в Украине с нарушением таможенных правил – штраф 8500 грн, после чего все нарушения аннулируются и спокойно можно заниматься легализацией транспорта.

В первый переходный период на протяжении месяца действовала скидка на акциз, это один из пунктов растаможки, тариф на половину снизили, и насчитывался на объект уже по новой формуле. За это время легализовали 147 тыс. машин. По окончанию периода в силу должны были вступить штрафы – до 170 тыс. грн за авто и его конфискация. Но начались протесты и митинги. Это время выпало на период выборов, и было принято решение продлить переходный период еще на три месяца.

Во время второго переходного периода легализацию прошли еще 3 тыс. авто, и, казалось бы, все, кто хотел, успели. Но выпросили третий переходной период – и тут темпы легализации упали.

Если в первый период на таможне подавали документы до 10 тыс. единиц за день, то за весь третий, который длился три месяца, растаможили всего 150 машин.

"Выходит, что времени для легализации авто было достаточно, со стороны правительства не было препятствий по этим вопросам и, согласно статистике, евроблях на протяжении 13 месяцев легализовано 150 тыс. Общее количество ввезенных за тот период легковых машин – 400 тыс. Получается, что остальные, помимо евроблях – машины прямого импорта – 250 тыс. единиц. Значит, правила растаможки не такие уж и неподъемные, как были раньше, и глобальной проблемы по сравнению со статистикой 5-летней давности тоже нет, тогда в год заезжало 5 тыс. машин. Нынешние правила растаможки могут кого-то не устраивать, но статистика свидетельствует о том, что они работают", — считает Остап Новицкий, обозреватель Auto.Ria.

Завершение эпохи евроблях

За последние пару лет в Украину ввезли 600 тыс. евроблях, кажется, огромное количество, – куда же они все подевались?

Какая-то часть, примерно 100 тыс., вывезена обратно за границу – люди боялись штрафов, не хотели связываться с таможней и вернули туда, где купили. Какая-то часть авто была уничтожена, разобрана и продана на запчасти. Это в тех случаях, когда ремонт коробки передач стоит больше, чем сама машина. Из того, что осталось, лишь часть отвечает проходным нормам, ведь не все машины можно растаможить. "Старушку" до 1995 года выпуска – невозможно.

"Cамый большой ущерб евробляхи нанесли общественной морали. Вместо того чтобы государству создать достойный рынок автопрома и доступные цены на растаможку, людей научили нарушать закон"

Зато можно растаможить электромобиль. Тут действуют вполне лояльные правила – €1 за 1 кВт емкости батареи и сбор за первую регистрацию машины – от 3-5% от стоимости авто. Но и эти правила устраивают не всех украинцев.

Не так давно владелец Tesla, заезжая в Украину, умышленно занизил цену своего транспорта в два раза, чтобы сэкономить на обязательном сборе. Купить машину за $30 тыс. и попытаться обмануть систему на $500? Браво! Это лишь доказывает, что какими бы не были условия, всегда найдутся желающие и схемы, как играть с правительством в обход правил.

"Чего хотят евробляхеры сейчас, мне непонятно. Очередной переходный период? Но ведь все, кто хотел, уже легализовали свои авто. Три периода и лояльные условия таможни – больше требовать не резонно. Все идет своим чередом и 2020 год – завершение эпохи евроблях", – считает Новицкий.

Итоги для экономики и общества

Экономисты намерены в ближайшее время начать исследования и выяснить, сколько же денег не полученной выгоды потеряли украинские потребители из-за этого протекционизма. Сейчас можно лишь примерно приблизительно оценить, как "период евроблях" повлиял на экономику.

"Если в 97-м году ввозили порядка 200 тыс поддержанных машин то в 98-м уже почти ничего не ввозили и цены резко подскочили. Если цена условно отличается на 5000 евро от цены на такое же авто в Германии, то соответственно умножив эту разницу на 200 тыс ранее завозимых машин получается миллиард евро в год была недополученная польза от запрета импорта, - рассказывает Фокусу Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, эксперт Экономической экспертной платформы. – Потребитель, вместо того чтобы купить поддержанную машину, покупает новую дороже и лишается возможности купить другие товары. В такой ситуации от этого страдают и те, кто продает эти самые товары, а после и государство – не полученные налоги от покупки этих товаров" - продолжает экономист.

И стали появляться разные схемы ввоза поддержанных машин в Украину, но самая удачная из всех – евробляхи. По словам нашего эксперта, это явление принесло украинской экономике большую пользу, ведь никакие убытки так называемого отечественного автопрома несравнимы с тем миллиардом евро в год - недополученной пользой потребителя.

По мнению Владимира Дубровского, самый большой ущерб евробляхи нанесли общественной морали. От всякого неисполняемого закона негативный эффект для общества. Вместо того чтобы государству создать достойный рынок автопрома и доступные цены на растаможку, людей научили нарушать закон, обходить его, что не несет с собой ничего хорошего, даже если это общественный ответ на протекционизм.