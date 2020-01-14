Игра с землей. Три инициативы Зеленского, которые могут вывести людей на улицу

В ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть земельную реформу, вопрос легализации игорного бизнеса и новый Трудовой кодекс. Соответствующие законопроекты инициированы президентом, но неоднозначно воспринимаются обществом. Утром 14 января центр Киева уже начали перекрывать протестующие против открытия свободной продажи земли. Фокус изучил, какие резонансные законопроекты "на подходе" в Верховной Раде.

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен: "Протесты граждан будут формой реакции на контроверсионные реформы, которые влияют на социальное состояние отдельных групп населения". Эксперт говорит, поводов для выхода людей на улицы в 2020-м будет достаточно, но спрогнозировать последствия – невозможно. "Украина – страна непредвиденной политики. У нас Майданы начинались тогда, когда ожидания активности были невысокими. И наоборот, когда социологи фиксировали высокий уровень протестной активности, люди были пассивны", – поясняет он.

Земля раздора

В ближайшие недели народные депутаты могут проголосовать за скандальный законопроект о рынке земли (№2278-10). К скорейшему решению вопроса подталкивает лично президент Владимир Зеленский.

Напомним, в первом чтении депутаты поддержали документ 13 ноября. После аграрный комитет работал над правками. Всего таких было более трех тысяч. Их депутаты рассмотрели еще до нового года в авральном режиме. А уже 3 января 2020-го текст обновленного документа появился на сайте Верховной Рады. К нему – пояснительная записка на 3652 страницах.

Согласно внесенным изменениям, покупать земли сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины, государство, громады и украинские компании, иностранцы – только после одобрения спецпорядка на референдуме. А вот банки и кредитные учреждения получат право собственности на землю как залог, но должны будут продать участки с аукциона не позднее, чем через два года.

Для старта земельной реформы у президента в стенах парламента формально есть большинство, но голосование в первом чтении показало, что не все "слуги" согласны его поддерживать. В частности, протестовали мажоритарщики. Одно из их замечаний – размер участков, которые могут быть сосредоточены в одних руках – в Офисе президента хотели предложить 20 и даже 50 тысяч гектаров. Но в окончательной версии фигурирует цифра 10 тыс.

Каким будет финальный текст документа и кто скажет ему "да" – спрогнозировать сложно, все зависит от того, какие правки поддержат депутаты в сессионном зале. А учитывая настроения отдельных фракций, очевидно, легкой работы не будет. Скорее всего, мы станем свидетелями новых акций по блокированию трибуны и закулисных торгов. Не будет молчать и свезенная заинтересованными сторонами улица.

"Пока депутаты рассматривают документ, акции будут проходить вокруг органов центральной власти, а после напряженность распространится в регионы и будет связана с перераспределением земельных ресурсов", – считает Владимир Фесенко.

При этом представитель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч уверен, что большинство мифов о рынке земли возникает по причине слабой коммуникации между властью и обществом, в том числе и аграриями.

Трудовые обязательства

9 января Верховная Рада опубликовала проект законопроекта "О труде" инициированный Кабмином. И который должен заменить "Кодекс законов о труде", принятый еще в 1971 году.

Изменения могут коснуться продолжительности трудового дня, трудовых книжек и "трудовых отношений". В частности, будет прописан новый порядок обязательного заключения письменного договора, урегулированы гибкие формы организации труда, надомной, дистанционной работы, выплат денежной компенсации. Исчезнут и трудовые книжки – их не отменят, но всю информацию переведут в электронный реестр.

Эксперты отмечают плюсы и минусы правительственных инициатив.

С одной стороны – документ несколько ограничивает права наемного работника: предусматривает упрощение процедуры увольнения. К примеру, ныне сотрудника можно сократить, только если он проболел четыре месяца подряд. Новые правила дают возможность разрывать трудовые отношения, если работник провел на "больничном" 150 дней за год в разное время.

С другой – вводятся новые способы защиты и гарантий. Например, определяется четкая компенсация при увольнении, которая чаще всего будет достигать размера двухмесячной зарплаты при досрочном разрыве трудовых отношений (это будет касаться проработавших на одной работе от 6 месяцев до 5 лет).

Может быть введено наказание за буллинг. Если работодатель позволяет себе унижать и давить на сотрудника, тот будет иметь право на материальное возмещение.

А вот ожидавшегося трудящимися пункта об увеличении продолжительности ежегодного оплаченного отпуска с 24 до 28 дней – нет. Зато за "за свой счет" можно будет просить не 15, а 30 дней.

Уже очевидно, что против законопроекта выступят профсоюзы. Там считают, что проект закона о труде лишает работников правовой защиты, а профсоюзов – способности их защищать. Мол, можно будет не только увольнять работника по упрощенной процедуре, но и переводить его на другую должность без предварительного согласия. А еще пользоваться нормой о внеурочной работе постоянно.

"Профсоюзы уже готовы к протестам, – уверен политолог Виталий Кулик. – Всеукраинскую забастовку они вряд ли смогут организовать, но то, что будут выводить людей на улицу – факт. Эти акции не будут контролироваться исключительно профсоюзами и политическими силами, найдутся те, кто выйдет за идею".

Казино в законе

Еще одним скандальным законом окажется документ, регулирующий порядок проведения и организации азартных игр.

Владимир Зеленский, еще как кандидат в президенты, говорил, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес. После же избрания уточнял: "Мы легализуем азартные игры в пятизвездочных отелях", а вскоре потребовал от парламента разобраться в вопросе до первого декабря.

Но "разобраться" не получилось даже до конца года. Осенью правительство подготовило законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" (№2285). После в парламенте зарегистрировали еще восемь альтернативных документов. Все они предлагали легализовать азартные игры и размещать игровые автоматы, а также открывать казино.

Отдельно стоит отметить проект нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который депутаты провалили во время первого чтения 19 декабря – нашлось лишь 213 голосов "за". Законопроект отправлен на доработку.

Такой работой депутатов был недоволен и президент, и премьер.

"Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те", – написал в фейсбуке Зеленский. В этот же день, 20 декабря, Кабмин инициировал рейды по всем лотерейным заведениям, а фактически – игровым салонам под прикрытием, и закрытие более пяти тысяч точек.

При этом большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса. Согласно опросу Киевского международного института социологии, 52% респондентов оценивают такую инициативу президента негативно, а 35% – позитивно.

Политолог Александр Леонов уверен: игорный бизнес нужно выводить из тени, но вопрос требует разъяснительной работы для населения, чтобы избежать сопротивления. Например, более активно пояснять, какие ограничения будут действовать, и куда пойдут полученные средства от работы казино – на социальные проекты и в пенсионный фонд.

При этом Леонов замечает, после запрета 2009 года игровой бизнес не перестал существовать, он ушел в тень – прибыль получают те, кто его "крышует". "Очевидно, эти люди будут противодействовать легализации игорного бизнеса и расшатывать настроения в обществе", – поясняет он.

Ныне же депутаты пропрезидентской фракции настойчивы в своем желании легализировать казино. 2 января 2020-го Дарья Володина, которую причисляют к группе Игоря Коломойского, внесла в парламент новый законопроект об игорном бизнесе – №2285-10. Ее документ предлагает открывать казино только в гостиницах уровня пять звезд, продавать лицензии за 660 миллионов гривен и не допускать к игре лиц младше 21 года.