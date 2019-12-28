Гончарук говорит, что в Украине за один день закрыли более 5300 игорных заведений

"Все должны играть по правилам. Это фундамент, на котором мы строим всю работу", – пишет Гончарук

На прошлой неделе за один день правоохранители закрыли 5300 игорных заведений по всей Украине.

Об этом в Facebook пишет премьер-министр Алексей Гончарук.

"Слухи о том, что кто-то где-то опять открылся – недопустимая история.. Все должны играть по правилам. Это фундамент, на котором мы строим всю работу", – пишет Гончарук.

Также он добавил, что по работе нелегальных игорных залов можно звонить на гарячую линию. По словам премьера, по обращению граждан уже закрыто четыре таких зала.

Помимо закрытия игорных залов, правительство борется и с нелегальными заправками.

Премьер говорит, что на сегодняшний день демонтированы уже 46 заправочных станций, открыто 18 уголовных дел.

И что еще более важно – 31 объект хозяйствования подал документы на получение лицензий. Решить проблему с нелегальными АЗС и теневым оборотом топлива премьер поручил ГФС, до 9 января 2020 года.

Кроме всего прочего, Гончарук напомнил, что недавно они с президентом Зеленским встретились с представителями АЗС по вопросу снижения цен на топливо из-за изменения курса гривни.

Спустя какое-то время после встречи, цена на заправках действительно снизилась.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.