Военный Кирилл Сазонов раскритиковал некачественное топливо БРСМ

Related video

"Пока украинцы донатят на покупку и ремонт автомобилей бойцам, БРСМ убивает их своей бодягой — как оккупанты". Об этом заявил военный Кирилл Сазонов, пишет УНИАН.

"Ох@@@и. Других слов нет. Заправки БРСМ-Нафта льют бодягу в машины. Ничего не стесняются. Ничего не боятся. Так, будто на улице не 2024 год и нет никакой войны. Или наоборот: потому что война и кто-то работает на стороне врага. Этой бодягой заливаются и волонтеры, и наши корчи. Потому что немного дешевле. Качество у всех одинаковое, говорили они. Только цена немного ниже у некоторых. Но: нихера", — сообщил Сазонов.

Его возмутила ситуация с топливом БРСМ-Нафта.

"То есть пока украинцы донатят на покупку и ремонт автомобилей бойцам, БРСМ убивает их своей бодягой. Как русня", — отметил он.

Военный отметил, что выводы сделал на основании данных аккредитованной лаборатории, которая провела анализ топлива.

"В бензине БРСМ — серы почти в четыре раза больше нормы, зашкаливает объем бензола и этанола. В соляре — также много серы и низкая температура вспышки. Что это значит для авто: ремонт топливной системы, нагар и перегрев двигателя. В итоге — дорогостоящий ремонт двигателя. За наши с вами деньги! Если авто на дизеле — высокий риск пожара из-за низкой температуры вспышки топлива", — сообщил Сазонов.

Как сообщалось ранее, журналисты Апостроф.TV провели расследование качества топлива на АЗС с "дешевым" топливом — БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и "бочке". Бензин из БРСМ-Нафта не соответствует требованиям по содержанию серы. Ее почти в четыре раза больше, чем нужно. Кроме того, фиксируем превышение нормы объема доли бензола и этанола. С "дизелем" — похожая ситуация. Серы — снова много. А вот температура вспышки — наоборот слишком низкая. На других АЗС с "дешевым" топливом, отмечают журналисты, отобранные образцы тоже не соответствуют нормам.