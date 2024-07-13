Військовий Кирило Сазонов розкритикував неякісне пальне БРСМ

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"Поки українці донатять на купівлю та ремонт автівок бійцям, БРСМ вбиває їх своєю бодягою – як окупанти". Про це заявив військовий Кирило Сазонов, пише УНІАН.

"Ох@@@и. Інших слів немає. Заправки БРСМ-Нафта ллють бодягу в автівки. Нічого не стидаються. Нічого не бояться. Так, ніби на вулиці не 2024 рік й немає жодної війни. Або навпаки: тому що війна і хтось працює на боці ворога. Цією бодягою заливаються і волонтери, і наші корчі. Бо трохи дешевше. Якість у всіх однакова, говорили вони. Тільки ціна трохи нижча у декого. Але: ніхєра", – повідомив Сазонов.

Його обурила ситуація з пальним БРСМ-Нафта.

"Тобто поки українці донатять на купівлю та ремонт автівок бійцям, БРСМ вбиває їх своєю бодягою. Як русня", – зазначив він.

Військовий наголосив, що висновки зробив на підставі даних акредитованої лабораторії, яка провела аналіз пального.

"У бензині БРСМ – сірки майже у чотири рази більше за норму, зашкалює об’єм бензолу та етанолу. У солярі – також забагато сірки та низька температура спалаху. Що це значить для авто: ремонт паливної системи, нагар та перегрів двигуна. У підсумку – дорогезний ремонт двигуна. За наші з вами гроші! Якщо авто на дизелі – високий ризик пожежі через низьку температуру спалаху пального", – повідомив Сазонов.

Як повідомлялося раніше, журналісти Апостроф.TV провели розслідування якості пального на на АЗС з "дешевим" пальним – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та "бочці". Бензин із БРСМ-Нафта не відповідає вимогам за вмістом сірки. Її у майже чотири рази більше, ніж потрібно. Крім того, фіксуємо перевищення норми об’єму частки бензолу та етанолу. З "дизелем" – схожа ситуація. Сірки – знову забагато. А от температура спалаху – навпаки занизька. На інших АЗС з "дешевим" пальним, зазначають журналісти, відібрані зразки теж не відповідають нормам.