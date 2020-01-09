Увольнять – это легко. Как правительство собирается изменить Трудовой кодекс

Верховная Рада опубликовала текст законопроекта "О труде", который призван заменить устаревший советский КЗоТ. Фокус рассказывет, в чем заключается суть главных нововведений

Еще минувшей осенью президент Владимир Зеленский поручил разработать и принять новый Трудовой кодекс до 1 января 2020 года. Но в эти сроки правильство и депутаты не уложились. По словам министра экономики Тимофея Милованова, в разработке документа участвовали отраслевые ассоциации работников, представители крупного и малого бизнеса. Законопроект "О труде" был утвержден Кабмином 27 декабря 2019 года, а 28 декабря документ был зарегистрирован в Верховной Раде под номером №2708. 8 января его текст опубликовали на сайте парламента.

Что предлагает законопроект

Законопроект состоит из 98 статей и 10 глав. В случае его принятия основанием для трудовых отношений будет трудовой договор. Он будет заключаться только в письменной форме (или в электронном виде с цифровой подписью). Такая форма трудовых отношений, как контракт не предусмотрен новым законопроектом, поэтому заключенные ранее контракты будут считаться срочными трудовыми договорами.

Всего предусматривается семь видов трудовых договоров:

Бессрочный;

Срочный;

Краткосрочный (до 2 месяцев);

Сезонный;

С нефиксированным рабочим временем. Договор предусматривает выполнение работы по факту предоставления работодателем соответствующих задач, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно. Для того, чтобы предупредить возможные злоупотребления со стороны работодателей, в документе было ограничено число подобных договоров у одного работодателя (не более 1/10 общего количества)

Ученический трудовой договор;

Трудовой договор с домашним работником (работа по обслуживанию домашнего хозяйства).

Также законопроектом запрещается оплачивать работу какими-либо товарами, работодатели будут обязаны выдавать зарплату только деньгами. Повышается размер оплаты на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями, в этом случае зарплата должна быть выше минимум на 4% чем оплата в нормальных условиях.

Сохранятся и гарантии для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Украинки будут получать гарантированный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами от 126 до 140 дней. Также работодателям будет запрещено увольнять беременных, которые находятся отпуске по беременности и родам, а также женщин, мужчин или других законных представителей ребенка, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, кроме случаев ликвидации юридического лица – работодателя, прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя.

Согласно европейским нормам и конвенциям Международной организации труда минимальная продолжительность рабочего времени будет составлять 40 часов в течение каждого "семидневного периода". Отметим, что раньше 40 часов в неделю было максимальной нормой, теперь появился некий термин "нормальная продолжительность" и нет ограничений по количеству рабочего времени.

Кроме этого, вводится спорный пункт, позволяющий работодателю увольнять сотрудников по желанию работодателя. В этом случае, он будет обязан заблаговременно предупредить об этом своего работника, сроки зависят от суммарного времени работы работника у этого работодателя.

Если трудовой договор был разорван досрочно, работодатель будет обязан выплатить работнику денежную компенсацию – не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день по уменьшению срока предупреждения.

За соблюдением трудового законодательства будет следить новое ведомство – Государственная инспекция труда.

Как законопроект оценивают правительство, бизнес и профсоюзы

Глава Минэкономики Милованов назвал основной целью документа – увеличить процент официальной занятости и уровень зарплат в Украине. Также в правительстве считают, что существующий Кодекс законов о труде (КЗоТ) уже давно устарел и не защищает работников.

"Действующий документ датирован 1971 годом, поэтому не предусматривает официальной фиксации современных форм труда – фриланса, дистанционной, домашней или временной работы и др. Из-за отсутствия законодательного регулирования, альтернативой … стала нелегальная занятость, … зарплаты в конвертах, сложность в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса", – заявил Милованов.

Также министр добавил, что новый законопроект сбалансирует рынок рабочей силы, выведет из тени зарплаты украинцев и ускорит экономический рост. В новом законодательстве будут сохранены и расширены соцправа и гарантии работников через легализацию труда, увеличено количество легальных рабочих мест, а также обеспечены равные возможности для мужчин и женщин, повышены доходы работников. В итоге, украинские законы будут приведены в соответствие с законодательством ЕС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основным принципом закона "О труде" является баланс интересов работодателей и соискателей. Также снижение вмешательства со стороны государства в индивидуальные отношения в сфере труда и признание трудового договора единственным источником регулирования индивидуальных трудовых правоотношений.

Немаловажным является и соблюдение конвенций МОТ и директив Европейского Союза.

В это же время, законопроект вызвал шквал критики со стороны представителей бизнеса. Недовольство выразили и те, кто защищает интересы работников.

Так, вице-президент крупнейшей в Украине аутсорсинговой компании EPAM Юрий Антонюк рассказал Экономической правде, что его компания не поддерживает законопроект Минсоцполитики.

"Уверен, что другие IT-компании солидарны с нами. Проект не учитывает нынешние реалии ведения бизнеса и новые формы сотрудничества для креативных и IT-профессий. Подобные законопроекты должны создаваться совместно с представителями профессий и бизнеса, в дискуссиях и обсуждениях всех "за" и "против". Если, конечно, министерство хочет учесть права специалистов", – сообщил Антонюк.

По его словам, деятельность правительства в этом вопросе напоминает попытку наполнить бюджет, в этот раз – за счет активно развивающейся IT-индустрии.

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) заявила, что проект закона о труде лишит работников защиты со стороны профсоюзов.

Также конфедерация считает, что законопроект допускает упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя, краткосрочные индивидуальные трудовые договоры, договоры с нефиксированным рабочим днем. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз меньше.

Документом отменяются и некоторые соцгарантии работникам, снижается защита матерей с маленькими детьми, что облегчает процесс их увольнения. Также становится возможным перевод работника на другое рабочее место без его согласия; фактическая ликвидация профсоюзов.

"Законопроект был принят без консультаций с профсоюзами и состоит всего из 99 статей, чтобы он мог иметь в парламенте ограниченное рассмотрение", – сообщает конфедерация.

В ITUC подчеркнули, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает ряд конвенций МОТ.

Подобную критику со стороны профсоюзов министр экономики Милованов объясняет политической подоплекой и вопросом власти.

"В последние дни есть несколько заявлений украинских и международных профсоюзов о новом законопроекте о труде. Мол он ограничивает права рабочих. Но эти заявления не имеют конкретики и не соответствуют действительности", – написал министр в Facebook.

Министр называет несколько причин возникновения подобной ситуации.

"Во-первых, многие профсоюзы уже поддержали законопроекты которые были представлены Юлией Тимошенко или Натальей Королевской. На сегодня, это представители политической оппозиции. Профсоюзы не могут быстро изменить свои политические предпочтения и будут выступать против альтернативных законопроектов. Даже если такие законопроекте хорошие. Во-вторых, профсоюзы боятся, что потеряют власть", – подытожил Милованов.