Сермяжная правда. Нужно ли земельным реформаторам спасать крестьян от самих себя

Пока "слуги народа" оправдывались и обещали доработать ко второму чтению исторический законопроект об открытии рынка земли в Украине, корреспондент Фокуса был в поле – в прямом смысле этого слова – общаясь с жителями Сумщины о том, что они думают о грядущих переменах

Несмотря на популярную среди сторонников решительных реформ идею, что "маленький человек" инфантилен, внушаем, недооценивает риски и может поверить во что угодно, Фокус убедился, что украинские селяне верят примерно в то же, во что верили и раньше. В то, что к земле нужно относиться бережно, государство тем или иным способом попробует их обмануть, а украинский чернозем – один из наиболее ценных в стране ресурсов.

Их оценку текущей ситуации и отношение к земельной реформе можно свести к следующему:

Недоступность кредитов не дает развиваться небольшим аграрным хозяйствам. У фермеров не хватит денег, чтобы увеличить земельный фонд после открытия рынка. Стоимость одноразовой выплаты по долгосрочной аренде пая (на 49 лет) и так равна озвученной правительством нормативной стоимости. Т.е. около $2 тыс. за гектар. Аренда с ежегодным продлением приносит крестьянам около 7-8% годовых от нормативной стоимости земли (примерно столько же, сколько сдача в аренду жилой недвижимости в Киеве – Фокус). Многие крестьяне отдали свои паи в долгосрочную аренду и уже потратили полученные деньги. Владельцы паев опасаются, что их теперь вынудят продать землю. Крупные хозяйства выращивают в основном подсолнечник, кукурузу, рапс и истощают почву. Фермеры, имея доступ к дешевым кредитам, могли бы заниматься агропроизводством с большей добавленной стоимостью. Например, овощами и фруктами. Ни крупные агрохолдинги, ни фермерские хозяйства не будут честно платить налоги, поскольку в Украине этого никто не делает.

Фокус попробовал разобраться, насколько эти утверждения соответствуют реальности и как можно было бы успокоить владельцев земли, убежденных в том, что открытие рынка приведет к вытеснению фермерских хозяйств агрохолдингами, не принесет золотых гор владельцам паев и не повысит доходы госбюджета.

Доступные кредиты и нехватка денег на покупку земли: что изменится

В официально заявленных целях министерства экономики упоминается государственная помощь фермерам, которые смогут получить дешевые кредиты для покупки до 500 гектаров земли. Министр экономики Тимофей Милованов уточнил, что речь идет о кредитах под 3-5% в гривне.

Впрочем, что делать небольшим хозяйствам, которые уже взяли землю в аренду и нуждаются не в покупке земли, а в кредитах на другие нужды, – непонятно. Как рассказывает Фокусу президент клуба Аграрного бизнеса Алекс Лисситса, главными проблемами на пути к получению кредита для фермеров становится низкая финансовая грамотность и отсутствие залога.

"Для многих украинских фермеров и небольших хозяйств возникают трудности, поскольку они не могут прийти в банк, "снять штаны" и показать всю подноготную, как банк рассчитывает перед одобрением выдачи кредита", – объясняет эксперт. – "Кроме этого, если говорить о кредитовании, то должен быть залог. В большинстве случаев у наших фермеров залога нет, поэтому при открытии рынка земли, естественно, в будущем можно будет закладывать землю, как залог под кредитование операционной деятельности".

При этом для фермеров, у которых уже есть земля в обработке, Лисситса видит возможным решением проблемы ее выкуп.

"Что касается нехватки денег для увеличения земельного банка, то об этом речи не идет. Если у мелких производителей есть земля в обработке, то я не думаю, что у них будут большие проблемы, чтобы ее выкупить. Сегодня вопрос состоит в том, каким образом сохранить земельный банк, а не расширять его, поскольку первоочередное право выкупать земли сельхозназначения будет у действующих арендаторов", – объясняет эксперт.

Что, конечно, не лишено смысла. Особенно если ранее были заключены долгосрочные договоры аренды по цене, близкой к реальной стоимости земли. Однако если в планах фермера заложить приобретенную землю для получения кредита в банке, то ее придется выкупить самостоятельно.

Дразнящая математика. Как изменится цена на землю и стоимость ее аренды

В программе министерства экономики указывается, что сегодня украинцы получают на 40% меньше от сдачи земли в аренду, чем могли бы. А в результате отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения средняя стоимость аренды должна вырасти с 1700 грн/га в 2018 году до 4000 грн/га в 2024-м. С учетом прогнозируемого НБУ уровня инфляции, покупательная способность 4000 грн в 2024 году будет примерно равна 2700-3000 грн образца 2018 года. Это означает, что, согласно планам правительства, реальная арендная плата за землю должна вырасти на 60-70% за три года после отмены моратория, который запланирован на 2021 год. То есть примерно на 16-19% в год.

Это в свою очередь станет возможным, если в Украине вырастет стоимость земли. Например, из-за растущей конкуренции, которая упоминается в планах правительства, или улучшения эффективности использования земли, которая, как ожидается, будет расти до 6% в год.

Стоит отметить, что министр экономики Тимофей Милованов ранее заявлял, что через несколько лет после открытия рынка стоимость сельскохозяйственной земли "в некоторых районах" может достичь $5-6 тыс. Исходя из нынешней стоимости аренды, которая "в некоторых районах" достигает 3,5 тыс. грн/га, и нынешней же доходности от сдачи ее в аренду, министр фактически заявил о возможном росте цен на землю в 2-3 раза. Конечно, "если рынок земли будет хорошо развиваться и будут инвестиции".

Эксперты, опрошенные Фокусом, куда более сдержанны в своих прогнозах и указывают на то, что на готовность инвесторов (как отечественных, так и зарубежных) входить в рискованный бизнес влияют другие факторы.

"Можно посмотреть на развитие Болгарии, где после введения рынка земли цена выросла в 10 раз – с 600 евро до 6 тыс. евро. Можно посмотреть на Россию, где цена была и остается невысокой", – рассказывает Фокусу Алекс Лисситса, прогнозируя, что украинская земля вырастет в цене, но не так, как "в Нидерландах или Великобритании".

В свою очередь экономист Алексей Кущ подчеркивает, что дальнейший рост аренды земли сдерживается в первую очередь "не закрытостью рынка, а уровнем добавленной стоимости, которую аграрии получают с одного гектара". Иными словами, все дело в урожайности, которая в тех же Нидерландах или Великобритании, если верить статистике USDA (Министерство сельского хозяйства США) по зерновым культурам в 2-3 раза выше, чем в Украине. И, в меньшей степени, в качестве собираемого урожая.

При этом, как показывает статистика, в России и Украине урожайность зерновых за последние годы выросла примерно одинаково – на 40-45%. Несмотря на то, что в России рынок земли был открыт еще в 2003 году.

Что же касается цены на землю, то и здесь остаются факторы, не имеющие прямого отношения к снятию моратория на землю.

"Если взять модель альтернативной ренты, то средняя стоимость земли должна будет составить от $500 до $2000 за гектар", – утверждает Алексей Кущ, поясняя это тем, что "если банки обеспечивают 15% по депозитам, НБУ – 16% по депосертификатам, а Минфин – 20% по ОВГЗ, инвесторы не будет вкладывать свои инвестиции в "дорогой" чернозем".

Именно поэтому, по мнению экономиста, Украине необходимо "естественным путем понизить внутренние ставки и минимизировать присутствие государства на внутреннем рынке капитала, а потом уже искать инвесторов, готовых вкладывать в отечественный рынок земли под 5% годовых".

Впрочем, эта логика работает только до тех пор, пока мы исключаем из уравнения крупные компании с глубокими карманами, которым не интересно влазить в гривневые инструменты вроде ОВГЗ. То есть те самые иностранные агрохолдинги, которым, если верить политическим заявлениям власти, якобы ничего не должно достаться.

Именно присутствие таких компаний, готовых довольствоваться небольшим доходом в валюте, может поднять стоимость земли выше нынешнего уровня.

Землю – смутьянам. Чем грозит открытие рынка владельцам паев

"Протесты против открытия рынка земли бесперспективны. Это все равно, что выходить протестовать против дронов или беспилотных тракторов"

Несмотря на широко распространенные в Украине мошеннические схемы и случаи рейдерских атак, прямого отношения к рынку земли сложившаяся ситуация не имеет. "Это не больше, чем страхи, которые разгоняют местные князьки, чтобы запугать местное население", – делится с Фокусом своим мнением президент клуба Аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

Алексей Кущ в свою очередь уверен, что низкий уровень защищенности собственности – одна из причин, почему открытие рынка земли стоит отложить.

"Экономика с низкой капитализацией и слабым мультипликатором внутренних активов не способна качественно капитализировать рынок земли, как не смогла это же сделать с рынком ценных бумаг и с рынком недвижимости", – утверждает экономист, подчеркивая, что Украина пока не выполнила свое "домашнее задание".

Вишневые сады. Что ждет фермерские хозяйства

По мнению сельских жителей, с которыми разговаривал корреспондент Фокуса, сделав ставку на фермерское хозяйство, Украина получала бы продукцию с большей добавленной стоимостью, а не истощала почву кукурузой, рапсом и подсолнечником.

С ними солидарен и Алексей Кущ, который полагает, что после открытия рынка земли структура аграрного производства сдвинется в пользу крупных компаний, занимающихся монокультурным экспортом.

"Если убрать базовое конкурентное преимущество в виде дешевой аренды, с отечественным аграрным бизнесом произойдет то же самое, что случилось с химпромом, потерявшим доступ к дешевому газу", – утверждает экономист.

В свою очередь Алекс Лисситса полагает, что вопрос производства овощей и фруктов зависит не от рынка земли, а в первую очередь от наличия технологий.

"Если посмотреть на те технологии, которые движут миром, а это и альтернативное мясо, и роботизация, и в целом диджитализация аграрного производства, то нужно задумываться об этом", – говорит эксперт, подчеркивая, что американцы уже десятки лет выращивают кукурузу и сою, но с их почвой ничего страшного не случилось.

"Вопрос опять упирается в наличие технологий: какие удобрения вносим, сколько, какие агрегаты используем", – рассказывает Фокусу Алекс Лисситса.

При этом, по мнению эксперта, протесты против открытия рынка земли бесперспективны.

"Это все равно, что выходить протестовать против дронов или беспилотных тракторов", – говорит Лисситса. – "Нужно объяснять сельскому населению их права, их перспективы, поскольку технологический процесс нам остановить не удастся".

Чернозем на экспорт. Что ждет Украину после открытия рынка земли

Несмотря на всю противоречивость вопроса земельной реформы, экзальтированность ее наиболее ярых сторонников и истеричность противников, уже сейчас можно сделать несколько выводов. Во-первых, украинская земля, несмотря на свою роль в культурном коде нации, имеет вполне определенную цену. Которая зависит от урожайности (невысокой, по европейским меркам), защищенности собственности и стоимости кредитных ресурсов. Во-вторых, вся затея с открытием рынка земли принесет заявленный результат только в том случае, если сюда зайдут иностранные инвестиции. Что, впрочем, не означает, что интернациональные корпорации тут же бросятся скупать украинскую землю. Ну, и в-третьих, спасение фермерских хозяйств – дело рук самих фермерских хозяйств, способных работать эффективно, высокотехнологично и без существенной государственной поддержки.