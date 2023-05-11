В Украине дорожает земля: сколько придется выложить за гектар в разных регионах

По словам замминистра агрополитики по вопросам цифровизации, в регионах, расположенных близко к боевым действиям, стоимость земли не меняется.

Related video

Купить или продать землю сельскохозяйственного назначения в Украине в первые четыре месяца 2023 года можно было на 20% дороже обычного. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики по вопросам цифровизации Денис Башлык на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

По его информации, с начала года в Украине совершили 13 тыс. сделок по купле-продаже земель.

"Даже если убрать фактор инфляции, мы видим, рост продолжается. Но в регионах, расположенных близко к боевым действиям, такого роста нет", — добавил он.

Денис Башлык отметил, что во Львовской области в начале мая средняя стоимость 1 гектара сельхозугодий составляла 162 тыс грн, тогда как на момент открытия рынка стоимость была на уровне 51 тыс. грн.

В Киевской области, по его словам, за это время цена выросла с 48 тыс. грн за гектар, до 148 тыс грн.

В Черниговской области 1 гектар земли в среднем стоит 23 тыс. грн, тогда как до войны его оценивали в 16-17 тыс грн. Замминистра предполагает, что рост происходит из-за инфляции.

"В 2021 году в Украине было заключено 66 тыс. сделок купли-продажи земли на общую площадь 153 тыс га. В 2022 году таких сделок было 53 тыс, в то же время рынок фактически не работал почти пол года из-за ограничения доступа к реестрам", — добавил замминистра.

Как оформить аренду или покупку земли во время войны

Еще в конце апреля 2022 года юристы предупреждали о рисках при заключении договоров аренды или покупки земли. Все дело в том, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину был закрыт доступ к госреестрам, поэтому заключать сделки с недвижимостью стало невозможно. Ситуация изменилась 24 мая 2022 года, когда снова заработал Госреестр вещных прав на недвижимое имущество для нотариусов и госрегистраторов. Впрочем, там есть данные только о неоккупированных территориях.

Также заработал Государственный земельный кадастр с помощью которого можно заключать сделки и по аренде земли, и по покупке-продаже земельных участков. Постановлением КМУ "Некоторые вопросы ведения и функционирования Государственного земельного кадастра в условиях военного положения" № 564 предусмотрены новые правила земельного кадастра, а именно:

предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в определенных Законом случаях администраторами центров предоставления административных услуг (ЦНАПы);

введение ограничений по обнародованию сведений через Публичную кадастровую карту;

предоставление доступа к Государственному земельному кадастру пользователям;

предоставление доступа к сведениям Государственного земельного кадастр

а о координатах возвратных точек границ объектов кадастра через официальный вебсайт Госгеокадастра только государственным кадастровым регистраторам.

Напомним, Владимир Зеленский 3 мая 2023 года подписал закон №7632 освобождающий часть физических лиц от уплаты налогов за 2021-2022 годы. Также Фокус рассказывал, какие еще изменения ждут украинцев в 2023 году.