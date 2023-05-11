В Україні дорожчає земля: скільки доведеться викласти за гектар у різних регіонах

За словами заступника міністра агрополітики з питань цифровізації, у регіонах, розташованих близько до бойових дій, вартість землі не змінюється.

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Купити або продати землю сільськогосподарського призначення в Україні в перші чотири місяці 2023 року можна було на 20% дорожче, ніж звичайно. Про це повідомив заступник міністра агрополітики з питань цифровізації Денис Башлик на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, з початку року в Україні здійснили 13 тис. угод із купівлі-продажу земель.

"Навіть якщо прибрати фактор інфляції, ми бачимо, зростання продовжується. Але в регіонах, розташованих близько до бойових дій, такого зростання немає", — додав він.

Денис Башлик зазначив, що на Львівщині на початку травня середня вартість 1 гектара сільгоспугідь становила 162 тис грн, тоді як на момент відкриття ринку вартість була на рівні 51 тис. грн.

На Київщині, за його словами, за цей час ціна зросла з 48 тис. грн за гектар, до 148 тис. грн.

На Чернігівщині 1 гектар землі в середньому коштує 23 тис. грн, тоді як до війни його оцінювали у 16-17 тис. грн. Замміністра припускає, що зростання відбувається через інфляцію.

"У 2021 році в Україні було укладено 66 тис. угод купівлі-продажу землі на загальну площу 153 тис. га. У 2022 році таких угод було 53 тис. водночас ринок фактично не працював майже пів року через обмеження доступу до реєстрів ", — додав заступник міністра.

Як оформити оренду чи купівлю землі під час війни

Ще наприкінці квітня 2022 року юристи попереджали про ризики під час укладання договорів оренди або купівлі землі. Річ у тому, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну було закрито доступ до держреєстрів, тому укладати угоди з нерухомістю стало неможливо. Ситуація змінилася 24 травня 2022 року, коли знову запрацював Держреєстр речових прав на нерухоме майно для нотаріусів та держреєстраторів. Втім, там є дані лише про неокуповані території.

Також запрацював Державний земельний кадастр, за допомогою якого можна укладати угоди і з оренди землі, і з купівлі-продажу земельних ділянок. Постановою КМУ "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах військового стану" № 564 передбачено нові правила земельного кадастру, а саме:

надання відомостей із Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей через Публічну кадастрову карту;

надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам;

надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру

а про координати зворотних точок кордонів об'єктів кадастру через офіційний веб-сайт Держгеокадастру лише державним кадастровим реєстраторам.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3 травня 2023 року підписав закон №7632, який звільняє частину фізичних осіб від сплати податків за 2021-2022 роки. Також Фокус розповідав, які ще зміни чекають на українців у 2023 році.