Деяким українцям дозволили не сплачувати податок на землю: кого це стосується

За інформацією Кабінету міністрів, через велику кількість мін деякі землі неможливо і навіть небезпечно обробляти. Тому частину аграріїв та власників постраждалих від війни земель звільнено від сплати податків.

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Через повномасштабне вторгнення Росії більша частина українських земель стала тимчасово непридатною для використання. Тому президент Володимир Зеленський 3 травня 2023 року підписав закон №7632, який звільняє частину фізичних осіб від сплати податків за 2021-2022 роки, повідомляє пресслужба Кабміну України.

Хто може не сплачувати податок на землю

За інформацією уряду, глава держави звільнив аграріїв та власників земель, що постраждали від війни, від сплати податків. Мова про території, де ведуться бойові дії (або вони окуповані), або ж земля на них:

замінована;

забруднена осколками.

"Їх власники та орендарі звільняються від мінімального податкового зобов'язання, єдиного податку на 4 групи. А також плати за землю", — розповіли у Кабміні.

Закон передбачає такі терміни звільнення від податку на землю:

для фізичних осіб — з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022, а також у 2023 — до останнього числа місяця, в якому завершаться активні бойові дії або окупація;

для юридичних осіб – з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року та у 2023 році до останнього числа місяця, в якому завершаться активні бойові дії чи окупація.

Зазначимо, що середній розмір податку 2023 року для решти українців становитиме близько 1,2-1,3 тис. грн за га. Але вже у 2024 році його розмір збільшиться до 1,4-1,5 тис. грн.

Як працює механізм звільнення від податку на землю

Як пояснювала народний депутат Олена Шуляк, власники землі мають отримати довідку від ДСНС, оскільки саме рятувальники займаються розмінуванням територій. Після цього потрібно написати заяву до місцевої ради.

"Тому саме такі довідки використовуватиме податкова, щоб розуміти, як нараховується чи не нараховується відповідний податок", — розповіла вона.

Яка ситуація з новим урожаєм

В Україні вже стартувала друга посівна кампанія під час повномасштабної війни та, за словами глави уряду Дениса Шмигаля, станом на початок квітня 2023 року в регіонах засіяли понад 500 тисяч гектарів землі.

"Аграрії по всіх регіонах посіяли понад 500 тисяч гектарів. Найбільше у Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Загалом сподіваємося засіяти цього року понад 13 мільйонів гектарів", — зазначив він.

Зазначимо, за даними Аграрного комітету Верховної Ради, станом на березень цього року близько 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель в Україні були непридатні до використання через мінування, забруднення вибухонебезпечними залишками або бойові дії, що тривають.

За словами голови комітету Олександра Гайду, площа озимих культур у 2023 році скоротилася на 3,2 мільйона гектарів через наслідки бойових дій.

Раніше Фокус розповідав, які ще зміни чекають на українців у 2023 році.