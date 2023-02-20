Нуждался в деньгах: опубликовано ранее неизвестное письмо Джорджа Вашингтона (фото)

Как оказалось, первый американский президент был вынужден продать часть своего состояния, чтобы избежать долгов.

Related video

В 1787 году первый всенародно избранный президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон оказался в тяжелом финансовом положении и вел переговоры о продаже своего земельного участка. Об этом стало известно из письма, опубликованном на сайте аукционного дома Raab Collection.

"Это письмо не фигурирует в известных сборниках переписки Вашингтона и на момент открытия было неизвестно ученым", — пишут в источнике.

В публикации говорится, что Вашингтон упоминал о своих материальных проблемах в переписке со своей матерью. Он отмечал, что намерен продать часть своего состояния, чтобы не влезать в долги.

Одним из покупателей земельного участка Вашингтона стал полковник 2-го полка Нью-Джерси Исраэль Шрив, который участвовал в битвах при Квебеке, Брендивине и Джермантауне, а затем провел холодную зиму 1777 года, не имея одежды и продовольствия, с войсками Вашингтона в Вэлли-Фордж.

Считается, что Шрив впервые попытался купить у Вашингтона землю 5 марта 1787 года, о чем свидетельствует их переписка.

"С тех пор я несколько раз слышал, что у вас есть около шестнадцати сотен акров земли в Редстоуне или рядом с ним в Пенсильвании, называемые Вашингтонскими низами, которые вы склонны продать", — написал полковник.

Шрив также ссылался на ордера на землю, которые предоставлялись федеральным правительством участникам революции.

В ответ Вашингтон отправил упомянутое выше письмо, в котором признается, что испытывает трудности с финансами и отмечает, что хочет продать участок чтобы "собрать деньги". В связи с этим, он предложил полковнику условия, которые не включали сертификаты о наградах.

"Моя цена составляет 40 пенсильванских денег за акр, если продать его целиком, что на одну треть меньше, чем продаются небольшие участки земли по соседству, имеющие меньшую внутреннюю стоимость. Одна четверть денег должна быть выплачена, остальные три четверти в виде трех ежегодных платежей с процентами", — написал Вашингтон.

[ + – ] Письмо Джорджа Вашингтона

Спустя два месяца после этой переписки Джордж Вашингтон отправился в Филадельфию, где возглавил Конституционный конвент.

Также отмечается, что в конечном итоге Вашингтон согласился продать Шриву 1644 акра земли за 4000 фунтов стерлингов в пенсильванской валюте. Сделка завершилась 31 июля 1795 года.

"Мы никогда раньше не слышали, чтобы Вашингтон раскрывал потребность в средствах, подобных этому, и, возможно, столь же удивительно, что письмо не опубликовано", — заключили авторы публикации.

Напомним, что жители Лондона получили письмо, отправленное в феврале 1916 года, в разгар Первой мировой войны, за десять с лишним лет до рождения Королевы Елизаветы II. На конверте значилась печать короля Георга Пятого.

Фокус также писал о том, что каменном гробу военачальника Александра Македонского Антигона было найдено любовное письмо, в котором описываются горе, боль и страдания, через которые прошел человек после смерти Антигона.

Еще мы писали, что ученым удалось расшифровать письменные записи о библейском царе Давиде, обнаруженные на фрагментах стелы Меша, которую сегодня считают крупнейшим источником моавитского языка для историков и лингвистов.