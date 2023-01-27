Любовь вне жизни и смерти. Найдено древнее любовное письмо возрастом 2,500 лет

Независимо от того, к какой эпохе принадлежит история любви или любовное письмо, большинству людей совсем не сложно с ним соотнестись — особенно, если он имеет страстный смысл. Но самое интересное то, что никто не знает, кто написал это любовное письмо Антигону, военачальнику Александру Македонскому, который и сам потом стал царем.

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Письмо адресовано Антигону после его смерти. Послание было найдено на его каменном гробу, пишет ZME Science.

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Это письмо является ценной реликвией Древней Македонии. К тому же он косвенно связан с Александром Македонским.

В нем говорится:

Я, грустная Арете, взываю всем телом и душой из могилы Антигона. Я вырываю на себе волосы от горя и выражаю свои чувства плачем. Это несчастье, смерть, увлекла меня вместо того, чтобы освободить этого драгоценного мужчину.

Письмо описывает горе, боль и страдания, через которые прошел человек после смерти Антигона. Слово "Арет" можно воспринять, как имя адресанта, однако это греческое слово, которое означает "совершенство или добродетель, особенно в полной реализации потенциала человека".

Легенда о написанном любовном письме

Антигон I Монофтальм (также известный как Антигон I или "Одноглазый") был аристократом и воином, служившим как Филиппу II, так и его сыну Александру Македонскому. Во время правления последнего он сначала стал командующим греческими пехотными силами, а впоследствии был назначен сатрапом (губернатором) Фригии. Он сыграл решающую роль в завоевании Александром Персидской империи, выиграв несколько сражений против персидских войск во Фригии.

[ + – ] Саркофаг в музее Изника Фото: IHA

В 323 году до н. Александр Македонский скончался, оставив после себя огромную территорию. К моменту его смерти под властью Македонского царства находилась территория площадью 5,17 кв. км, раскинувшейся на трех континентах. Вскоре это великое царство было разделено на три части, и Антигон стал царем Фригии, Памфилии и Ликии (регионы на территории современной Турции).

Он основал империю Антигонидов, и в последующие годы вместе со своим сыном провел несколько сражений против царей, правивших в других частях царства Александра. В 301 году до н. 80-летний одноглазый воин Антигон погиб во время битвы с вражескими войсками в битве при Ипсе. Однако династия Антигонид сумела продолжить свое правление даже через 20 лет после его смерти.

Возможно, любовное письмо, написанное на могиле Антигона, принадлежало его жене Стратонике, но пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

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