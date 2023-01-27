Кохання поза життям і смертю. Знайдено древній любовний лист віком 2,500 років

Незалежно від того, до якої епохи належить історія кохання чи любовний лист, більшості людей зовсім не складно з ним співвіднестись — особливо, якщо він має палкий сенс. Але найцікавіше те, що ніхто не знає, хто написав цього любовного листа Антигону, воєначальнику Александра Македонського, який і сам потім став царем.

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Лист адресований Антигону після його смерті. Послання знайшли на його кам'яній труні, пише ZME Science.

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Цей лист є цінною реліквією Стародавньої Македонії. До того ж він опосередковано пов'язаний з Александром Македонським.

В ньому йдеться:

Я, сумна Арете, волаю всім тілом і душею з могили Антигона. Я вириваю на собі волосся з горя і висловлюю свої почуття плачем. Це нещастя, смерть, захопила мене замість того, щоб звільнити цього дорогоцінного чоловіка.

Лист описує горе, біль і страждання, через які пройшла людина після смерті Антигона. Слово "Арете" можна сприйняти, як ім'я адресанта, однак це грецьке слово, яке означає "досконалість або чеснота, особливо в повній реалізації потенціалу людини".

Легенда про написаний любовний лист

Антигон I Монофтальм (також відомий як Антигон I або "Одноокий") був аристократом і воїном, який служив як Філіпу II, так і його синові Александру Македонському. Під час правління останнього він спочатку став командувачем грецьких піхотних сил, а згодом його призначили сатрапом (губернатором) Фригії. Він відіграв вирішальну роль у завоюванні Александром Перської імперії, вигравши кілька битв проти перських військ у Фригії.

[ + – ] Саркофаг в музеї Ізніка Фото: IHA

У 323 році до н.е. Олександр Македонський помер, залишивши після себе величезну територію. На момент його смерті під владою Македонського царства перебувала територія площею 5,17 кв. км, що розкинулася на трьох континентах. Незабаром це велике царство розділили на три частини, і Антигон став царем Фригії, Памфілії та Лікії (регіони на території сучасної Туреччини).

Він заснував імперію Антигонідів, і в наступні роки разом зі своїм сином провів кілька битв проти царів, які правили в інших частинах царства Александра. У 301 році до н.е. 80-річний одноокий воїн Антигон загинув під час битви з ворожими військами у битві при Іпсі. Однак династія Антигонідів зуміла продовжити своє правління навіть через 20 років після його смерті.

Можливо, любовний лист, написаний на могилі Антігона, належав його дружині Стратоніці, але наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю теорію.

Раніше Фокус писав про заклинання з "Книги Мертвих", написані на 16-метровому сувої.

Також дослідникам нарешті вдалося розшифрувати "Моавітський камінь", який на сьогодні вважають найбільшим джерелом моавітської мови для істориків та лінгвістів. Він містить письмові записи про біблійного царя Давида.