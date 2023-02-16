Житель Лондона получил письмо спустя сто лет с тех пор, как его отправили (фото)

На конверте значится печать короля Георга Пятого, а отправлено оно было в разгар Первой мировой войны, за десять с лишним лет до рождения Королевы Елизаветы II.

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Жители британской столицы были немало удивлены, обнаружив в своем почтовом ящике письмо, отправленное в феврале 1916 года. Доставка заняла больше ста лет. Об этом сообщает CNN.

"Мы заметили, что на письме был указан 16-й год, и поначалу решили, что это 2016-й. Стояла печать короля, а не королевы, и подумали, что это 2016 год", — пояснил Финли Глен в интервью журналистам.

По словам получателя письма, оно пришло несколько лет назад, но в местный исторический музей он передал его недавно.

На конверте значится печать короля Георга Пятого, оно было отправлено в разгар Первой мировой войны, за десять с лишним лет до рождения Королевы Елизаветы II.

[ + – ] Получатель письма

"Мы поняли, что оно очень старое и решили его распечатать", — сказал Глен.

Согласно британскому Закону почтовой службе, вскрытие чужих писем считается преступлением, но адресат сказал в свою защиту, что "может только извиниться", если таким образом совершил правонарушение.

Письмо адресовалось "моей дорогой Кэтти", которая, по информации редактора Norwood Review Стивена Оксфорда, была дочерью местного магната Освальда Марша.

Письмо написала Кристабель Меннель, дочь торговца чаем Генри Меннеля, во время семейного отдыха в английском городе Бат. Девушка жаловалась на сильную простуду.

[ + – ] Текст письма

В начале прошлого века район южного Лондона был бизнес-центром.

"Многие состоятельные граждане переехали сюда в конце 19 века", — объяснил Оксфорд.

Остается загадкой, как письмо пришло к сегодняшнему адресату.

"Подобные случаи — большая редкость, мы не вполне уверены в том, как это могло произойти", — объяснил пресс-секретарь Королевской почты.

Финли Глен сказал, что будет рад передать эту находку в местный архив, если посчитают, что она представляет собой серьезную историческую ценность.

"Но если это бесполезная штука, оставим его себе", — пояснил он.

Напомним, что с помощью металлоискателей удалось обнаружить 500-летнее ожерелье, связанное с Генрихом VIII. На изделии был изображен союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

Ранее Фокус сообщал, что в Иерусалиме нашли бусину из чистого золота, которой, по оценкам, около 1600 лет. Ожерелье состоит из крошечных золотых шаров, представляющих собой цветочный орнамент.