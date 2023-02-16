Житель Лондона отримав листа через сто років з того часу, як його відправили (фото)

На конверті стоїть печатка короля Георга П'ятого, а відправлено воно було в розпал Першої світової війни, за десять років до народження Королеви Єлизавети II.

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Жителі британської столиці були чимало здивовані, знайшовши у своїй поштовій скриньці листа, надісланого в лютому 1916 року. Доставка зайняла понад сто років. Про це повідомляє CNN.

"Ми помітили, що на листі було зазначено 16-й рік, і спочатку вирішили, що це 2016-й. Стояла печатка короля, а не королеви, і подумали, що це 2016 рік", — пояснив Фінлі Глен в інтерв'ю журналістам.

За словами одержувача листа, він прийшов кілька років тому, але до місцевого історичного музею він передав його нещодавно.

На конверті стоїть печатка короля Георга П'ятого, він був відправлений у розпал Першої світової війни, за десять років до народження Королеви Єлизавети II.

[ + – ] Отримувач листа

"Ми зрозуміли, що він дуже старий і вирішили його розкрити", — сказав Глен.

Згідно з британським Законом поштової служби, розкриття чужих листів вважається злочином, але адресат сказав на свій захист, що "може тільки вибачитися", якщо в такий спосіб скоїв правопорушення.

Лист адресувався "моїй дорогій Кетті", яка, за інформацією редактора Norwood Review Стівена Оксфорда, була дочкою місцевого магната Освальда Марша.

Лист написала Крістабель Меннель, дочка торговця чаєм Генрі Меннеля під час сімейного відпочинку в англійському місті Бат. Дівчина скаржилася на сильну застуду.

[ + – ] Текст листа

На початку минулого століття район південного Лондона був бізнес-центром.

"Багато заможних громадян переїхали сюди наприкінці 19 століття", — пояснив Оксфорд.

Залишається загадкою, як лист прийшов до сьогоднішнього адресата.

"Подібні випадки — велика рідкість, ми не цілком впевнені в тому, як це могло статися", — пояснив прессекретар Королівської пошти.

Фінлі Глен сказав, що буде радий передати цю знахідку до місцевого архіву, якщо вважають, що вона є серйозною історичною цінністю.

"Але якщо це марна штука, залишимо його собі", — пояснив він.

Нагадаємо, що за допомогою металошукачів вдалося знайти 500-річне намисто, пов'язане з Генріхом VIII. На виробі було зображено союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

Раніше Фокус повідомляв, що в Єрусалимі знайшли намистину з чистого золота, якій, за оцінками, приблизно 1600 років. Намисто складається з крихітних золотих куль, що є квітковим орнаментом.