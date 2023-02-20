Потребував грошей: опубліковано раніше невідомий лист Джорджа Вашингтона (фото)

Як виявилося, перший американський президент був змушений продати частину свого майна, щоб уникнути боргів.

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У 1787 році перший всенародно обраний президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон опинився у тяжкому фінансовому становищі і вів переговори про продаж своєї земельної ділянки. Про це стало відомо з листа, опублікованого на сайті аукціонного будинку Raab Collection.

"Цей лист не фігурує у відомих збірниках листування Вашингтона і на момент відкриття був невідомий вченим", — пишуть у джерелі.

У публікації йдеться, що Вашингтон згадував про свої матеріальні проблеми у листуванні зі своєю матір'ю. Він зазначав, що має намір продати частину свого статку, щоб не влазити у борги.

Одним із покупців земельної ділянки Вашингтона став полковник 2-го полку Нью-Джерсі Ісраель Шрів, який брав участь у битвах при Квебеку, Брендівіні та Джермантауні, а потім провів холодну зиму 1777 року, не маючи одягу та продовольства, з військами Вашингтона у Веллі .

Вважається, що Шрів уперше спробував купити у Вашингтона землю 5 березня 1787 року, про що свідчить їхнє листування.

"Відтоді я кілька разів чув, що у вас є близько шістнадцяти сотень акрів землі в Редстоуні або поруч із ним у Пенсільванії, звані Вашингтонськими низами, які ви схильні продати", — написав полковник.

Шрів також посилався на ордери на землю, які надавалися федеральним урядом учасникам революції.

У відповідь Вашингтон відправив згаданий вище лист, у якому зізнається, що зазнає труднощів із фінансами і зазначає, що хоче продати ділянку щоб "зібрати гроші". У зв'язку з цим він запропонував полковнику умови, які не включали сертифікати про нагороди.

"Моя ціна становить 40 пенсильванських грошей за акр, якщо продати його повністю, що на одну третину менше, ніж продаються невеликі ділянки землі по сусідству, що мають меншу внутрішню вартість. Одна чверть грошей має бути виплачена, решта три чверті у вигляді трьох щорічних платежів із відсотками", — написав Вашингтон.

[ + – ] Лист Джорджа Вашингтона

Через два місяці після цього листування Джордж Вашингтон вирушив до Філадельфії, де очолив Конституційний конвент.

Також наголошується, що зрештою Вашингтон погодився продати Шріву 1644 акра землі за 4000 фунтів стерлінгів у пенсільванській валюті. Угода завершилася 31 липня 1795 року.

"Ми ніколи раніше не чули, щоб Вашингтон розкривав потребу в засобах, подібних до цього, і, можливо, настільки ж дивним є те, що лист не опубліковано", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, що жителі Лондона отримали лист, відправлений у лютому 1916 року, в розпал Першої світової війни, за десять років до народження Королеви Єлизавети II. На конверті містилася печатка короля Георга П'ятого.

Фокус також писав про те, що в кам'яній труні воєначальника Олександра Македонського Антигона був знайдений любовний лист, в якому описуються горе, біль і страждання, через які пройшла людина після смерті Антигона.

Ще ми писали, що вченим вдалося розшифрувати письмові записи про біблійного царя Давида, виявлені на фрагментах стели Меша, яку сьогодні вважають найбільшим джерелом моавітської мови для істориків та лінгвістів.