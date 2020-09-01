Изящная экономия. Что показал тест-драйв Toyota C-HR 2.0 Hybrid (видео)

В первом полугодии 2020 года в Украине гибридов зарегистрировали больше, чем электрокаров. Большинство гибридов украшает логотип Toyota или Lexus: конкуренты все еще не смогли сместить японцев с позиции лидера в этом сегменте.

Этот компактный кроссовер дебютировал в 2018 году на Женевском автосалоне

Есть ли у этой машины конкуренты? Да, если говорить о варианте с бензиновым двигателем. Это VW T-Roc, Mitsubishi Eclipse Cross или Hyundai Creta, например. По части оригинальности соперником можно считать Nissan Juke. Конкурент гибрида в Украине — Honda CR-V.

Автомобили Toyota C-HR производятся в Турции и оснащаются одним из трех вариантов двигателей: бензиновый турбированный объемом 1,2 л (116 л. с.), 1,8 л гибридный (122 л. с.) и 2 л гибридный (184 л. с.). Гибриды представлены только с передним приводом, а бензиновый мотор ­— с передним или постоянным полным приводом. Владельцам в Украине повезло получить гибрид и полноприводную машину, а вот в Америке нет ни того ни другого.

Фокус тестировал самый мощный гибрид с 2-литровым мотором, который появился вместе с фейслифтингом в конце 2019 года.

Карантин внес нотки непредсказуемости в летний отдых, поэтому тест кроссовера прошел на родной" трассе по дороге к Черному морю.

Как выглядит обновленная Toyota C-HR

Сейчас в Украине продаются четыре гибридных модели Toyota: C-HR, RAV4, Corolla и Camry. Японцы ласково называют C-HR "бриллиантом модельного ряда Toyota". Все благодаря футуристичному и стильному дизайну.

Это авто для города — альтернатива хэтчбекам: с тем же небольшим клиренсом. В нашей машине он составляет 142 мм. У бензиновой версии клиренс 154 мм.

Автомобиль привлекает внимание купеподобным силуэтом и красивой задней частью с антикрылом. Двухцветный кузов — современный тренд, контрастно выделены крыша и боковые зеркала.

В основном последний фейслифтинг коснулся как раз передней части кроссовера. Дизайнеры изменили передний бампер, сделали новую решетку радиатора и перенесли противотуманные фары на вертикальные элементы. Теперь "противотуманки" расположены выше, и как раз по ним вы отличите новую Toyota от дорестайлинговой.

Вся оптика светодиодная. Передние фары адаптивные и не слепят встречных водителей. У задних фонарей динамичные указатели поворотов.

Габариты авто

Длина — 4395 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1555 мм. Колесная база — 2640 мм. Масса — 1600 кг.

Декоративные пластиковые черные накладки C-HR по бокам с изогнутым профилем визуально делают машину выше и тоньше. Боковой силуэт похож на инновационные спортивные кроссовки для бега. Ты еще никуда не бежишь, а люди уже считают тебя спортсменом и модником.

Задние двери замаскированы за счет ручки, поднятой ближе к крыше. Тем самым удалось создать иллюзию купе. Линию окон выгодно подчеркивает хромированный молдинг. Задние окна маленькие, чуть ли не в два раза меньше передних.

Дверь багажника тоже кажется миниатюрной за счет вписанной трапеции, которую обхватывают выступающие фонари. Сзади C-HR напоминает космолет со сложным антикрылом, тонированным стеклом и эффектными задними фонарями, которые соединили в новой версии горизонтальной линией.

У Toyota сильный наклон лобового и особенно заднего стекла. У багажника небольшой объем (290 л). К тому же там запаска и 12-вольтный аккумулятор. Места для милых сердцу украинского водителя мешков с картошкой остается не очень много.

Интерьер и технологии Toyota C-HR 2.0 Hybrid

Салон комфортный. Передние кресла оснащены боковой поддержкой. Добавилась электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя. В салоне — темный потолок, который сейчас в тренде. В машине уютно — добавилась неоновая подсветка на центральной консоли и в дверях.

Пассажирам второго ряда повезло немного меньше. В картах дверей есть подстаканники, но через небольшие высокие тонированные окна видно мало.

Зеркала заднего вида автоматически складываются и имеют функцию подогрева. Также есть подогрев лобового стекла, руля и передних сидений. Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Экран бортового компьютера находится между колодцами приборов. Вместо тахометра слева расположен датчик режимов езды.

Автомобиль умеет мониторить слепые зоны и распознавать дорожные знаки. Автоматически тормозит, если фиксирует опасность столкновения. Есть функция возвращения в полосу движения, адаптивный круиз-контроль и освещение под угол вращения руля, а также камера заднего вида, парктроники и система помощи при парковке.

Как работает гибрид

В автомобиле стоит двигатель внутреннего сгорания, высоковольтная батарея и электродвигатель. В "полном" гибриде Toyota C-HR двигатели работают поочередно или вместе. Стартует кроссовер на электромоторе, а дальше к работе подключается ДВС. При торможении и движении накатом кинетическая энергия превращается в электрическую и заряжает батарею. Этот заряд используется электромотором, что позволяет отдыхать бензиновому двигателю.

Преимущества гибридов неоспоримы: производится меньше выбросов в атмосферу и экономится топливо, когда работает электродвигатель, а когда подключаются оба двигателя, у автомобиля больше мощности. К тому же нет необходимости искать зарядку. Мы можем ехать в глухие места возле моря, поскольку кроссовер заряжает себя сам.

Гибрид работает в трех режимах, которые переключаются автоматически: Charge (рекуперация энергии и зарядка аккумулятора), eco (машина выбирает экологично оптимальный режим) и power (работает ДВС или оба мотора).

Водитель может активировать режим EV-mode. Он дает автомобилю команду ехать исключительно на электротяге и не тратить бензин. Чтобы режим EV не отключился, нужно ехать плавно и не разгоняться более 50 км/ч. Так мне удалось проехать 2,4 км.

Сколько времени требуется для разгона до 100 км/ч

Руль с электроусилителем легко направляет авто в повороты. Кроссовер очень динамичный, трансмиссия быстро реагирует и позволяет моментально ускоряться. Машина легко набирает скорость за счет электродвигателя. Разгон получается впечатляюще быстрый — до 100 км/ч за 8,2 с. Максимальная скорость Toyota C-HR — 180 км/ч. В бортовом компьютере можно выбрать режим Normal, Eco или Sport.

Запас хода

Когда работает только электродвигатель, автомобиль едет тихо и не добавляет шума городу. Ездить в пробках — одно удовольствие. Можно не беспокоиться о запасе бензина и радовать попутчиков в соседней полосе своей улыбкой.

У большинства автомобилей расход топлива увеличивается в городе и уменьшается на трассе. Но гибридная Toyota C-HR — исключение. Заявленный расход топлива в городе — 4 л/100 км, на трассе — 4,5 л/100 км, в смешанном цикле — 4,3 л/100 км. Ее топливного бака (43 л) хватило, чтобы доехать из Киева в Одессу. За время проведения тест-драйва гибрид проехал 1300 км. Реальный расход составил 6,6 л/100 км. Это отличный результат, если учитывать нашу большую скорость и полную загрузку автомобиля.

Стоимость Toyota C-HR 2.0 Hybrid

Авто с двигателем 1,2 л. стоит от 730 тыс. грн (26700$). Гибрид с двигателем 1,8 л стоит от 800 тыс. грн (29400$). Стоимость максимальной комплектации гибридной C-HR с 2-литровым двигателем, которую мы тестировали - 940 тыс. грн (34700$).

Технические характеристики

Компактный кроссовер с передним приводом

Двигатель бензиновый атмосферный (2 л) и электромотор. Мощность — 184 л.с

Разгон до 100 км/ч — 8,2 с

Клиренс — 142 мм

Объем багажника — 290 л

Заявленный расход в смешанном цикле — 4,3 л/100 км

Максимальная скорость — 180 км/ч

Цена — 943 тыс грн

Вердикт

Современный автомобиль для молодых людей. Экологичность и экономия ресурсов — тренды настоящего, и C-HR полностью им отвечает. Авто для динамичного жителя большого города.

Достоинства

Стильный дизайн

Мощность

Динамичность

Маленький расход бензина

Недостатки

Низкий клиренс

Компактный багажник

Небольшие задние окна