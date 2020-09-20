По-мужски. Обзор нового Рено Колеос — машины для взрослого водителя

Новый кроссовер Рено: энергетика и простор

Французский автопром в целом заслуживает всяческих похвал. По крайней мере за то рвение, с которым французы неустанно и вполне успешно борются за свою долю на сверхконкурентном рынке. Высокотехнологичные модели Peugeot, дизайнерски смелые Citroën. Вот и производитель общепризнанных "рабочих лошадок" Renault решил не плестись в хвосте в этой "гонке вооружений" и создал автомобиль, вполне способный удовлетворить избалованного потребителя. Это самая дорогая модель в линейке бренда — полноприводный Renault Koleos. Кроссовер, второе поколение которого было презентовано в 2016-м и прошло рестайлинг в 2020 году.

Комфортно и дорого: какой новый Рено внутри

Поместятся все. От продуманного и комфортного места водителя и до вместительного багажника — Рено Колеос 2020 выглядит дорого / Фото: Максим Беев

Салон огромный: очень много пространства и впереди, и сзади, да еще и багажник на 500 л. К водительскому месту претензий быть не может: удобно, комфортно, высокая посадка, прекрасный обзор. Renault Koleos очень хорош для поездок на дальние расстояния — и водителю, и пассажирам есть где развернуться. После рестайлинга, кстати, появилась возможность регулировки положений задних сидений — ранее таковой не было.

В топ комплектации по центру торпедо установлен большой вертикальный дисплей системы R-Link2 с поддержкой Android и Apple Car Play. Есть также очень пристойная навигация — по Киеву работает отлично. Подсказки навигатора выводятся и на приборную панель, что позволяет не отвлекаться от дороги. В топе установлена опция контроля нахождения в полосе, однако она работает без подруливания, просто сигнализирует о выезде из полосы звуковым сигналом. Есть также мониторинг слепых зон зеркал, распознавание дорожных знаков, система автоматического переключения света: ближний — дальний.

Что у нового Рено изменилось под капотом

В Украине Renault Koleos представлен только с одним вариантом двигателя — двухлитровым турбодизелем мощностью 177 л. с., который идет в паре с CVT-вариатором.

Тандем по умолчанию явно настроен на спокойную и экономичную езду, что особенно заметно при старте с места. Renault Koleos набирает ход размеренно. Зато на высокой скорости турбодизель реагирует на педаль газа легко, что позволяет совершать обгоны на трассе.

Уверенная мощь. Если вы любитель светофорных рывков, эта машина не для вас / Фото: Максим Беев

Притом Koleos довольно экономичный. Средний расход по городу у нас не превышал 8 л даже при езде с пробками. В дополнение к самому мощному в линейке двигателю новый Рено Колеос оснащен системой интеллектуального полного привода с тремя режимами езды: Auto, Lock и 2WD.

Какие бывают комплектации Рено Колеос

Koleos выпускается на заводе Renault Samsung в Южной Корее и построен на новой платформе — CMF-CD, общей с "родственниками" по альянсу Renault — Nissan — Mitsubishi: Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

В Украине Koleos предлагается в трех комплектациях — Life, Zen и Intense, стоимость которых стартует с 790, 846 и 923 тыс. грн соответственно. Фокус провел тест-драйв Рено Колеос в максимальной комплектации Intense, отличающейся рядом электронных опций, кожаной отделкой салона и прочими допольнительными "прибамбасами", такими как панорамный люк или контроль рядности движения, которые придают кроссоверу премиальные нотки.

Мелочь, а приятно. Установка панорамного люка, доступного только в комплектации Intense, обойдется в дополнительные 25 тыс. гривен / Фото: Максим Беев

К примеру, в комплектациях Intense и Zed в базовую стоимость включены датчики дождя и света, противотуманные фары LED. В Intense по умолчанию есть передние и задние датчики парковки с камерой заднего вида, эта же система может быть установлена за дополнительную плату в комлпектации Zed и недоступна в Life.

Технические характеристики

Тип — кроссовер

Двигатель — турбодизель, объем — 2 л, 177 л. с.

Макс. крут. момент, Н·м (при об./мин.) — 380/2000

Тип привода — полный

Трансмиссия — CVT, или вариатор, автоматическая

Макс. скорость — 201 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч — 9,5 сек.

Расход топлива (город/трасса/смешанный) — 6,2/5,8/5,9

Тест-драйв Renault Koleos

После нескольких дней знакомства становится очевидным: это очень мужская машина — крупный, высокий кроссовер с дорожным просветом 210 мм. В топовой комплектации Рено Колеос стоят 18-дюймовые диски. Боковые молдинги и задний бампер дополнены хромовыми накладками, а главное украшение передней части — Full Led-фары с длинными "клыками" дневных ходовых огней.

Дизайн Koleos выдержан в духе современных тенденций / Фото: Максим Беев

Буквально все, от мощной внешности до солидного салона, несет абсолютно мужскую энергетику. Но это не значит, что Koleos не подходит женщине. Наоборот, есть особый шарм, когда хрупкая представительница прекрасного пола рулит массивным, серьезным автомобилем. Нужно, конечно, привыкнуть к габаритам, но здесь помогут система парктроников и камера заднего вида.

Начинаем движение — и сразу хочется похвалить подвеску. Вот действительно сюрприз, ведь бренд не самый дорогой. Koleos едет настолько мягко и приятно, сглаживая все неровности, что можно сказать одно: респект! Впрочем, если вы любитель светофорных рывков, эта машина не для вас. Renault Koleos набирает ход размеренно. Но в целом, повторюсь, это автомобиль в первую очередь для солидного, серьезного, взрослого водителя, который и ездит соответственно.

Главными конкурентами Renault Koleos считаются Nissan X-Trail, Kia Sorento и Skoda Kodiaq. Выбор в этом сегменте, как видите, широк, но, несомненно, Koleos заслуживает свое место под солнцем как яркий, практичный и хорошо оснащенный автомобиль.

Как проходит тест-драйв такой машины

На сайте Renault Украина указано, что взять на тест-драйв Renault Koleos можно в 5 городах Украины — Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Для этого достаточно указать время и место (в Киеве и Харькове есть выбор) и забронировать его на сайте или по телефону. Ожидаемая продолжительность тест-драйва — около часа.

Стоимость тест-драйва

Тест-драйв кроссовера Рено бесплатный. Достаточно забронировать время и не забыть взять с собой водительские права.

Вердикт Фокуса по результатам тест-драйва

Достоинства

Солидные дизайн и интерьер

Высокий дорожный просвет

Большой багажник

Экономичность

Недостатки

Медлительность при старте

Только один вариант двигателя на украинском рынке

Какая цена такого кроссовера

Цена тестируемой комплектации Intense — от 923 тыс. грн до 1 047 тыс. грн. Стоимость комплектации Life колеблется между 791 тыс. грн и 832 тыс. грн. Купить Renault Koleos Zen можно за 846 - 921 тыс. гривен, в зависимости от выбранных опций.