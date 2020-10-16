На днях автопроизводитель презентовал два электрокара - Dacia Spring Electric и Renault Mégane eVision, сообщает издание electrek.co.

Доступный электрокар Dachia Spring Electric. Фото: Renault

Бюджетная модель Dacia Spring Electric поступит в продажу весной 2021 года и будет стоить 10 тыс. евро. За эти деньги клиенты получат электродвигатель мощностью 33 кВт (44 л. с.), аккумулятор емкостью 26,8 кВт·ч. На полностью заряженном аккумуляторе авто сможет проехать 225 км и развить скорость максимум до 125 км/ч. Чтобы зарядить машину полностью на станции, достаточно 60 минут (при использовании обычной зарядки мощностью 2.3 кВт, потребуется 14 часов). Производитель рекомендует использовать машину для передвижения по городу.

Прототип серии Renault Megan eVision. Фото: Renault

Что касается Renault Megan eVision, то о ее стоимости пока ничего неизвестно, так как она является прототипом будущих серийніх моделей, которые поставят на конвейер в 2021 году. Машины будут оснащаться электродвигателем мощностью 160 кВт (217 л.с.) и аккумулятором емкостью 60 кВт/ч, а также встроенное зарядное устройство мощностью 22 кВт и специализированную зарядку мощностью 130 кВт. Модели будут переднеприводными и сконструированными на новой модульной платформе CMF-EV.



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