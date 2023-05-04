Новый кроссовер Volkswagen T-Cross полностью рассекретили до премьеры (фото)
Volkswagen готовят обновление для кроссовера T-Cross 2024 модельного года. Автомобиль получит расширенный список опций и измененную внешность.
Обновленный компактный кроссовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного года заметили во время тестов почти без камуфляжа. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Volkswagen T-Cross 2024 модельного года получит измененный дизайн. Спереди появятся новые фары, а также слегка модернизированная решетка радиатора.
Также кроссовер оснастят новыми бамперами. На них установят пластиковые накладки, которые визуально делают автомобиль более внедорожным.
На задних фонарях есть камуфляжная лента. Известно, что они получат новую графику и станут более эффективными.
Моторная гамма кроссовера останется без изменений. Базовую версию Volkswagen T-Cross предложат с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем, а более дорогие версии получат 1,5-литровый бензиновый или 1,6-литровый дизельный моторы на выбор.
Официальный дебют обновленного кроссовера состоится в конце 2023 года. Модель должна поступить в продажу до конца этого года.
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