В топе — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине (фото)
В десятке лидеров на украинском авторынке — сразу 9 кроссоверов. Наибольшим спросом пользуются бензиновые модели.
За апрель украинцы приобрели 5160 новых легковых автомобилей и подавляющее их большинство были кроссоверами и внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП-10 моделей-лидеров украинского авторынка – сразу 9 кроссоверов и лишь один седан Toyota Corolla. Первое место сохраняет Renault Duster с 508 проданными авто, а вторую позицию вернула себе Toyota RAV4 (207 шт.).
Третьей стала Mazda CX-5 (177 авто). Также место в десятке лидеров сохранил электрокроссовер Volkswagen ID.4.
Самые популярные авто в Украине за апрель 2023 года:
- Renault Duster – 508 проданных авто.
- Toyota RAV4 – 207.
- Mazda CX-5 – 177.
- Toyota Corolla – 157.
- Nissan Qashqai – 153.
- Skoda Kodiaq – 146.
- BMW X1 – 138.
- Hyundai Tucson – 130.
- Volkswagen ID.4 – 129.
- Suzuki S-Cross – 111.
Также отмечается, что почти половина авто были оснащены бензиновыми моторами.
Самые популярные авто по типу двигателя:
- бензиновые авто – 48% (лидер – Renault Duster);
- дизельные авто – 24% (Renault Duster);
- гибриды – 18% (Toyota RAV4);
- электромобили – (Volkswagen ID.4);
- авто с ГБО – 1% (Hyundai Tucson).
Ранее Фокус сообщал, что в Украине установлен новый рекорд по продажам микроавтобусов.
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