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В топе — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине (фото)

Фото: Renault | Renault Duster остается лидером на украинском рынке

В десятке лидеров на украинском авторынке — сразу 9 кроссоверов. Наибольшим спросом пользуются бензиновые модели.

За апрель украинцы приобрели 5160 новых легковых автомобилей и подавляющее их большинство были кроссоверами и внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 моделей-лидеров украинского авторынка – сразу 9 кроссоверов и лишь один седан Toyota Corolla. Первое место сохраняет Renault Duster с 508 проданными авто, а вторую позицию вернула себе Toyota RAV4 (207 шт.).

На вторую позицию поднялся Toyota RAV4
Фото: Toyota

Третьей стала Mazda CX-5 (177 авто). Также место в десятке лидеров сохранил электрокроссовер Volkswagen ID.4.

Самые популярные авто в Украине за апрель 2023 года:

  1. Renault Duster – 508 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 – 207.
  3. Mazda CX-5 – 177.
  4. Toyota Corolla – 157.
  5. Nissan Qashqai – 153.
  6. Skoda Kodiaq – 146.
  7. BMW X1 – 138.
  8. Hyundai Tucson – 130.
  9. Volkswagen ID.4 – 129.
  10. Suzuki S-Cross – 111.

Также отмечается, что почти половина авто были оснащены бензиновыми моторами.

Самые популярные авто по типу двигателя:

  • бензиновые авто – 48% (лидер – Renault Duster);
  • дизельные авто – 24% (Renault Duster);
  • гибриды – 18% (Toyota RAV4);
  • электромобили – (Volkswagen ID.4);
  • авто с ГБО – 1% (Hyundai Tucson).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине установлен новый рекорд по продажам микроавтобусов.

Также мы писали, что на украинский рынок выходит новый Peugeot 308.