Новый двигатель и автомат: Toyota модернизирует культовый внедорожник Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70 обновится для 2023 модельного года. Внедорожник получит новый двигатель и коробку передач, а также улучшенное оснащение.

Toyota готовит масштабное обновление для своего культового внедорожника Land Cruiser 70 в честь 40-летия модели. Об этом рассказали на сайте Drive.

Toyota Land Cruiser 70 выпускается с 1984 года почти без изменений. Модель продолжает пользоваться большим спросом за отличную проходимость и надежность.

Для 2023 модельного года внедорожник предложат с 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью от 201 до 221 л. с. и крутящим моментом от 420 до 550 Нм. Это будет первый четырехцилиндровый двигатель после 2,4-литровых бензиновых агрегатов для модели 1991 года.

Также Toyota Land Cruiser 70 сохранит дизельный двигатель V8. Его мощность составляет 202 л. с., а крутящий момент — 430 Нм.

Вместе с 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем станет доступна автоматическая коробка переключения передач. До этого модель можно было купить только с механической КПП.

Обновленный Toyota Land Cruiser 70 оснастят новой информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В интерьере ожидается еще несколько косметических изменений.

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