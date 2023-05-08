Автомобили какого цвета попадают в ДТП чаще всего — исследование

Цвет автомобиля может повлиять на риск возникновения ДТП. По словам экспертов, авто некоторых оттенков более склонны к авариям.

Эксперты назвали самые опасные цвета автомобилей. Такие авто попадают в ДТП чаще остальных. Об этом рассказали на сайте carnews2day.com.

Цвет автомобиля может повлиять на риск возникновения ДТП, отмечают эксперты. По их словам, авто некоторых оттенков более склонны к авариям.

Красные автомобили являются самыми опасными. Эксперты заявили, что около 60% таких авто попадают в ДТП.

Этот оттенок ассоциируется с опасностью, и мужчины на 12% чаще предпочитают такие автомобили, чем женщины. Также красные авто часто выбирают любители быстрой езды.

На втором месте по риску возникновения ДТП оказались коричневые автомобили. Почти 59% владельцев таких авто побывали в авариях.

Еще одним опасным выбором могут стать автомобили черного цвета. Эксперты добавили, что риск возникновения ДТП на таких авто составляет 57%.

Важным фактором является и видимость цвета на дорогах. Исследования подтверждают, что автомобили темных оттенков менее заметны на дороге, чем яркие авто. Эксперты рекомендуют выбирать автомобили ярких цветов, чтобы минимизировать риски возникновения ДТП.

Ранее Фокус писал, что дневные ходовые огни снижают риск возникновения ДТП.