В Украине ужесточат контроль за сдачей экзаменов на права: что нужно знать автолюбителям

В Украине оптимизируют процесс сдачи водительских экзаменов и повысят контроль за ними. Проект призван обеспечить всем кандидатам в водители равные условия.

В Украине хотят ввести усиленный контроль за сдачей экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом рассказали на сайте Кабинета министров Украины.

Автомобили, которые будут использоваться для сдачи практического экзамена, оснастят видеофиксацией с аудиозаписью и камерой наблюдения с углом обзора в 360 градусов. Камера, установленная в салоне, будет записывать положение рук и ног водителя, а также экзаменатора.

Правительственный проект "Оптимизация сервисных центров МВД, принимающих теоретические и практические экзамены" призван оптимизировать процесс сдачи водительских экзаменов и повышение контроля за ними. Количество сервисных центров МВД, где будут проводиться такие экзамены, уменьшится, но все они позволят обеспечить прозрачные условия для учеников.

Экзаменационные классы также будут модернизированы. Там будут установлены системы перекрестной видеофиксации с записью звука, состоящие из четырех камер, расположенных в разных углах и без слепых зон, а также система FACE-ID, которая исключит возможность вмешательства в теоретические экзамены со стороны посторонних лиц.

Автомобили, используемые в сервисных центрах МВД для сдачи практического экзамена, будут оснащены камерами с аудиозаписью, камерой наблюдения, трекером и видеорегистраторами, установленными спереди и сзади авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют перевести весь процесс купли-продажи автомобилей в цифровой формат через сервис "Дія".