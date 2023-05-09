Mercedes-Benz снимают с производства популярный седан: чем заменят модель

Mercedes-Benz CLS пережил три поколения и стал популярным благодаря стильному дизайну и богатому оснащению. Модель стала жертвой новой стратегии бренда, согласно которой будет пересмотрен весь модельный ряд.

Mercedes-Benz продолжают менять свой модельный ряд в рамках обновленной стратегии. В августе с производства будет снято четырехдверное купе CLS. Об этом сообщили на сайте The Drive.

В Mercedes-Benz заявили, что жизненный цикл CLS завершится 1 августа 2023 года. Модель не получит следующее поколение в будущем.

Mercedes-Benz CLS впервые был представлен на Женевском автосалоне 2004 года. Это был более стильный вариант модели E-Class.

Mercedes-Benz CLS появился в 2004 году Фото: Mercedes-Benz

Всего существует три поколения Mercedes-Benz CLS, каждое из которых отличалось авангардным дизайном. После выхода AMG GT 4 Door в 2018 году спрос на модель стал постепенно снижаться. Именно поэтому бренд сосредоточится на выпуске более перспективного автомобиля.

Также Mercedes-Benz в скором будущем избавятся от купе и кабриолетов C-Class и E-Class. Эти автомобили заменит новый CLE.

Под вопросом находится и судьба универсалов C-Class, E-Class и CLA. Их производство может завершиться в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что в Германии представили новый Mercedes-Benz E-Class шестого поколения.