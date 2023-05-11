В Евросоюзе ужесточат требования к водителям: что изменится

В Евросоюзе хотят снизить количество ДТП на дорогах общего пользования. С этой целью с 2024 года будет изменен список требований для водителей старше 65 лет.

В странах Европейского Союза с января 2024 года вступят в силу новые требования для водителей старше 65 лет. Об этом рассказали на сайте inPoland.

В ЕС обяжут водителей старше 65 лет проходить психологическое обследование для продления водительских удостоверений. В противном случае их будут лишать прав.

Ужесточенные требования являются частью проекта Vision Zero. Он призван повысить безопасность дорожного движения в Европе и снизить количество ДТП.

Результаты психологических обследований покажут, имеет ли водитель возможные проблемы с концентрацией. Если результат подтвердит опасения, то такой водитель не сможет больше управлять автомобилем.

Также в ЕС планируют ввести курсы повышения квалификации для водителей старше 70 лет. Эксперты отметили, что эта категория чаще всего попадает в ДТП.

Еще одним нововведением может стать уменьшение срока действия водительских удостоверений для пожилых граждан. Например, водителям старше 70 лет предлагается обновлять права каждые пять лет с обязательным прохождением психологических обследований каждые два года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине хотят ввести усиленный контроль за сдачей экзаменов на получение водительских удостоверений.