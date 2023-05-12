В Украине стало возможно продать автомобиль вместе с номерами

Номера авто отныне можно оставить новому владельцу при перепродаже. Услуга является бесплатной, оплатить придется только индивидуальные номерные знаки.

В Украине разрешили сохранять номерные знаки авто при его перепродаже. Соответствующее постановление Кабмина №454 было принято 2 мая и уже вступило в силу. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

Отныне при оформлении договора покупки-продажи авто и перерегистрации на нового владельца можно выбрать опцию сохранения номеров. Стандартные номера авто передаются новому владельцу бесплатно.

Оплачивать придется только индивидуальные и "красивые" номера Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Если же у авто индивидуальные номерные знаки или же платные номера с "красивыми" комбинациями цифр, то к новому владельцу они перейдут только при условии полной оплаты их стоимости в сервисном центре МВД. Исключение сделано только при перерегистрации транспортного средства на родственников (родителей, детей, одного из супругов) – в этом случае бесплатно передается любой номер.

Сохранить номера авто можно будет и при перерегистрации авто онлайн – при оформлении договора купли-продажи через приложение "Дія" или Электронный кабинет водителя. Напомним, эта услуга заработает с сентября.

Ранее Фокус сообщал, что транзитные номера в Украине стали необязательными.