Культовый спорткар Porsche 50-х возродили в новом формате (фото)
Спорткар Carice TC2 своим дизайном очень напоминает классический Porsche 356, однако является электромобилем. Он оснащен 54-сильным мотором и может проехать 300 км без подзарядки.
Нидерландская компания Carice Cars презентовала свою новую модель TC2. Спортивный родстер является современным клоном легендарного Porsche 356 Speedster 50-х годов. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.
Porsche 356 – первая серийная модель немецкой марки, поэтому неудивительно, что ее копируют многочисленные компании. Особенно популярен именно редкий кабриолет Speedster.
Впрочем, Carice TC2 выделяется на фоне подобных авто, ведь является электрическим. На задней оси установлен 54-сильный мотор – спорткару весом всего 630 кг этого вполне достаточно. Аккумуляторная батарея емкостью 31,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 300 км.
Визуально Carice TC2 повторяет Porsche 356 Speedster – у него характерный силуэт, небольшое лобовое стекло и фирменные круглые фары.
Салон Carice TC2 также выполнен в ретро-стиле и получился гораздо роскошнее, чем у оригинала. Его отделали кожей и полированным алюминием, а обод руля украсили деревом. Клон Porsche 356 будет стоить около 30 000 евро.
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