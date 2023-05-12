Культовый спорткар Porsche 50-х возродили в новом формате (фото)

Спорткар Carice TC2 своим дизайном очень напоминает классический Porsche 356, однако является электромобилем. Он оснащен 54-сильным мотором и может проехать 300 км без подзарядки.

Нидерландская компания Carice Cars презентовала свою новую модель TC2. Спортивный родстер является современным клоном легендарного Porsche 356 Speedster 50-х годов. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Электрокар весит всего 630 кг

Porsche 356 – первая серийная модель немецкой марки, поэтому неудивительно, что ее копируют многочисленные компании. Особенно популярен именно редкий кабриолет Speedster.

В отделке салона использованы кожа и полированный алюминий

Впрочем, Carice TC2 выделяется на фоне подобных авто, ведь является электрическим. На задней оси установлен 54-сильный мотор – спорткару весом всего 630 кг этого вполне достаточно. Аккумуляторная батарея емкостью 31,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 300 км.

Визуально Carice TC2 повторяет Porsche 356 Speedster – у него характерный силуэт, небольшое лобовое стекло и фирменные круглые фары.

Запас хода электрокара составляет 300 км

Салон Carice TC2 также выполнен в ретро-стиле и получился гораздо роскошнее, чем у оригинала. Его отделали кожей и полированным алюминием, а обод руля украсили деревом. Клон Porsche 356 будет стоить около 30 000 евро.

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