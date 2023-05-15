В Украине хотят усилить наказания для пешеходов за нарушение ПДД

Законопроектом, который призван снизить детскую смертность и травматизм на дорогах, предлагают наказывать граждан штрафами в размере 850 гривен или 20-40 часами общественных работ.

В Украине предлагают ужесточить ответственность пешеходов за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект №9289 уже внесен в Верховную Раду.

Проект закона вносит изменения в Ст. 127 Кодекса Украины об админнарушениях в части наказания за нарушение ПДД пешеходами или велосипедистами с детьми в возрасте до 16 лет. Предлагается наказывать нарушителей штрафом в размере 850 гривен (максимально возможным для пешеходов) или 20-40 часами общественных работ.

В объяснительной записке указано, что гибель в ДТП является самой распространенной причиной смерти детей в возрасте 5-14 лет и молодежи в возрасте 15-29 лет. В Украине за 2020 год зафиксировано 3574 ДТП, в которых погибли или травмировались дети, в 2021 – 3691, а в 2022 – 2625.

Отмечается, что поведение детей формируется под влиянием родителей и родственников. Нарушение ПДД взрослыми становится примером для детей и побуждает их действовать так же и вырабатывает навык совершать аналогичные действия. Зачастую дети еще не осознают опасность и вредность такого поведения.

Законопроект призван стимулировать пешеходов соблюдать ПДД Украины и приучать к этому детей, а также воспрепятствовать вовлечению несовершеннолетних в правонарушения. Это спасет детские жизни.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине предлагают ввести штраф за отсутствие светоотражающих элементов у пешеходов.

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