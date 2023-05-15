Рассекречен флагманский кроссовер Huawei с огромным запасом хода (фото)

AITO M9 получит стильный дизайн и большие габариты. В список оснащения войдут передовые системы безопасности и инновационные технологии.

В интернете рассекретили флагманский гибридный кроссовер AITO M9 от Huawei и Seres. Модель отличается большими габаритами и огромным запасом хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Бренд AITO принадлежит компаниям Huawei и Seres. Seres занимается производством автомобилей, а Huawei является основным поставщиком электромоторов и электроники.

AITO M9 получил стильный дизайн с большими передними фарами, соединенными светодиодной полосой. Также спереди разместили массивную решетку радиатора, которая будет доступна в нескольких вариантах оформления.

Спереди разместили большие фары Фото: sohu.com

Длина кроссовера составит 5230 мм при колесной базе 3110 мм. Это будет самая большая модель в линейке бренда.

Задние фонари соединены в один блок Фото: sohu.com

На выбор будут доступны модификации на 3,4,5 или 6 посадочных мест. Список оснащения включает системы помощи водителю Huawei AI, аудиосистему Huawei Sound. Информационно-развлекательная система будет работать на базе Huawei HarmonyOS. В интерьере разместят до 10 дисплеев.

AITO M9 станет гибридом с расширенным диапазоном. Кроссовер оснастят бензиновым двигателем, который будет подзаряжать электромотор. Запас хода может составить более 1000 км на одном заряде.

Флагманский кроссовер дебютирует в четвертом квартале 2023 года. Стоимость модели составит от 500 000 до 600 000 юаней (от 71 800 до 86 200 долларов).

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