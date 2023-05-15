Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные автомобили современности (фото)

Представленные в рейтинге премиальные автомобили имеют множество преимуществ и недостатков. Всего эксперты выделили 7 моделей возрастом до 20 лет с высоким уровнем надежности и два авто, от которых лучше держаться подальше.

Эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные люксовые автомобили с пробегом возрастом от 6 до 20 лет. Рейтинг моделей опубликовали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты изучили рынок подержанных премиальных авто. В исследовании приняли участие около 25 000 водителей, которые поделились опытом эксплуатации своих автомобилей.

Владельцы премиальных моделей рассказали, как часто ломались их авто и насколько дорого обходился ремонт. Всего в рейтинг вошли семь автомобилей с высоким уровнем надежности и два авто, которые ломаются чаще остальных.

ТОП-7 самых надежных премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 20 лет:

7. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class третьего поколения отличается приятной управляемостью и богатым оснащением Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 77,7%

Годы выпуска: 2002 — 2009

Третье поколение Mercedes-Benz E-Class отличается высокой плавностью хода и приятной управляемостью. Эти автомобили оказались довольно надежными. Только 38% владельцев модели рассказали о поломках, которые в основном были связаны с электроникой, тормозами и подвеской.

6. Audi A6

Audi A6 имеет проблемы с электроникой и подвеской Фото: Audi

Рейтинг надежности: 77,9%

Годы выпуска: 2011 — 2018

Четвертое поколение Audi A6 ценят за богатое оснащение и отличное качество сборки. Также модель отличается приятным управлением и высоким уровнем комфорта.

Около 29% владельцев Audi A6 C7 сообщили о поломках. Они часто были связаны с электроникой и подвеской.

5. BMW 5 Series

BMW 5 Series шестого поколения отличается приятным управлением Фото: BMW

Рейтинг надежности: 78,7%

Годы выпуска: 2010 — 2017

Седаны и универсалы BMW 5 Series шестого поколения радуют владельцев приятным управлением и комфортным интерьером. Также это поколение предлагается с множеством двигателей на выбор, которые часто балансируют между экономностью и высокой производительностью.

У 26% автомобилей BMW 5 Series были обнаружены неисправности. Из строя чаще всего выходят детали подвески.

4. Jaguar XF

Jaguar XF рушит стереотипы о надежности британских автомобилей Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 79,0%

Годы выпуска: 2007 — 2015

Jaguar XF привлекает стильным дизайном и роскошным интерьером. Первое поколение модели оказалось надежнее своего преемника.

Только 31% владельцев Jaguar XF рассказали о поломках. Они были связаны с электроникой, кузовом и коробкой передач.

3. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class выделялась на фоне конкурентов благодаря передовым технологиям Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 85,3%

Годы выпуска: 2009 — 2016

Четвертое поколение Mercedes-Benz E-Class превзошло своего предшественника по надежности. Также эта модель выделялась на фоне конкурентов благодаря передовым технологиям и высокому качеству сборки.

Всего у 26% автомобилей были обнаружены неисправностями. Часто они были связаны с электроникой, выхлопной системой и подвеской.

2. Jaguar XJ

Jaguar XJ отличается приятным управлением и высоким уровнем роскоши Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 87,8%

Годы выпуска: 2010 — 2019

Роскошный седан Jaguar XJ отличается приятным управлением и высоким уровнем роскоши. Также эксперты отметили отличное качество сборки салона и кузова.

Только у 15% автомобилей случались поломки. В основном они были связаны с электроникой и подвеской.

1. Audi A7 Sportback

Audi A7 возглавил рейтинг самых надежных премиальных автомобилей Фото: Audi

Рейтинг надежности: 90,1%

Годы выпуска: 2010 — 2017

Audi A7 занял нишу между флагманским седаном A8 и более дешевым A6. Модель выделяется стильным дизайном и богатым оснащением.

Около 14% владельцев Audi A7 сообщили о поломках, которые были связаны с кондиционером и двигателем. На остальных автомобилях неисправности не были обнаружены.

Самые ненадежные премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 20 лет:

2. Audi A8

У Audi A8 часто ломаются электроника, кузов и подвеска Фото: Audi

Рейтинг надежности: 74,7%

Годы выпуска: 2010 — 2017

Audi A8 обладает богатым оснащением и предлагает высокий уровень комфорта для водителя и его пассажиров. Тем не менее надежность модели разочаровала экспертов.

Почти 50% владельцев Audi A8 рассказали о поломках. Они были связаны с электроникой, кузовом, тормозами, выхлопной системой и подвеской.

1. Jaguar XF

Новый Jaguar XF оказался ненадежнее своего предшественника Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 63,7%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Новое поколение Jaguar XF оказалось гораздо ненадежнее своего предшественника. У модели есть множество проблем.

У 39% автомобилей обнаружили поломки, связанные с кондиционером, тормозами, электроникой и двигателем. Также были проблемы с внутренней отделкой и системой спутниковой навигации.

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