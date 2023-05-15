Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные автомобили современности (фото)
Представленные в рейтинге премиальные автомобили имеют множество преимуществ и недостатков. Всего эксперты выделили 7 моделей возрастом до 20 лет с высоким уровнем надежности и два авто, от которых лучше держаться подальше.
Эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные люксовые автомобили с пробегом возрастом от 6 до 20 лет. Рейтинг моделей опубликовали на сайте What Car?
Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты изучили рынок подержанных премиальных авто. В исследовании приняли участие около 25 000 водителей, которые поделились опытом эксплуатации своих автомобилей.
Владельцы премиальных моделей рассказали, как часто ломались их авто и насколько дорого обходился ремонт. Всего в рейтинг вошли семь автомобилей с высоким уровнем надежности и два авто, которые ломаются чаще остальных.
ТОП-7 самых надежных премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 20 лет:
7. Mercedes-Benz E-Class
Рейтинг надежности: 77,7%
Годы выпуска: 2002 — 2009
Третье поколение Mercedes-Benz E-Class отличается высокой плавностью хода и приятной управляемостью. Эти автомобили оказались довольно надежными. Только 38% владельцев модели рассказали о поломках, которые в основном были связаны с электроникой, тормозами и подвеской.
6. Audi A6
Рейтинг надежности: 77,9%
Годы выпуска: 2011 — 2018
Четвертое поколение Audi A6 ценят за богатое оснащение и отличное качество сборки. Также модель отличается приятным управлением и высоким уровнем комфорта.
Около 29% владельцев Audi A6 C7 сообщили о поломках. Они часто были связаны с электроникой и подвеской.
5. BMW 5 Series
Рейтинг надежности: 78,7%
Годы выпуска: 2010 — 2017
Седаны и универсалы BMW 5 Series шестого поколения радуют владельцев приятным управлением и комфортным интерьером. Также это поколение предлагается с множеством двигателей на выбор, которые часто балансируют между экономностью и высокой производительностью.
У 26% автомобилей BMW 5 Series были обнаружены неисправности. Из строя чаще всего выходят детали подвески.
4. Jaguar XF
Рейтинг надежности: 79,0%
Годы выпуска: 2007 — 2015
Jaguar XF привлекает стильным дизайном и роскошным интерьером. Первое поколение модели оказалось надежнее своего преемника.
Только 31% владельцев Jaguar XF рассказали о поломках. Они были связаны с электроникой, кузовом и коробкой передач.
3. Mercedes-Benz E-Class
Рейтинг надежности: 85,3%
Годы выпуска: 2009 — 2016
Четвертое поколение Mercedes-Benz E-Class превзошло своего предшественника по надежности. Также эта модель выделялась на фоне конкурентов благодаря передовым технологиям и высокому качеству сборки.
Всего у 26% автомобилей были обнаружены неисправностями. Часто они были связаны с электроникой, выхлопной системой и подвеской.
2. Jaguar XJ
Рейтинг надежности: 87,8%
Годы выпуска: 2010 — 2019
Роскошный седан Jaguar XJ отличается приятным управлением и высоким уровнем роскоши. Также эксперты отметили отличное качество сборки салона и кузова.
Только у 15% автомобилей случались поломки. В основном они были связаны с электроникой и подвеской.
1. Audi A7 Sportback
Рейтинг надежности: 90,1%
Годы выпуска: 2010 — 2017
Audi A7 занял нишу между флагманским седаном A8 и более дешевым A6. Модель выделяется стильным дизайном и богатым оснащением.
Около 14% владельцев Audi A7 сообщили о поломках, которые были связаны с кондиционером и двигателем. На остальных автомобилях неисправности не были обнаружены.
Самые ненадежные премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 20 лет:
2. Audi A8
Рейтинг надежности: 74,7%
Годы выпуска: 2010 — 2017
Audi A8 обладает богатым оснащением и предлагает высокий уровень комфорта для водителя и его пассажиров. Тем не менее надежность модели разочаровала экспертов.
Почти 50% владельцев Audi A8 рассказали о поломках. Они были связаны с электроникой, кузовом, тормозами, выхлопной системой и подвеской.
1. Jaguar XF
Рейтинг надежности: 63,7%
Годы выпуска: 2015 — наше время
Новое поколение Jaguar XF оказалось гораздо ненадежнее своего предшественника. У модели есть множество проблем.
У 39% автомобилей обнаружили поломки, связанные с кондиционером, тормозами, электроникой и двигателем. Также были проблемы с внутренней отделкой и системой спутниковой навигации.
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